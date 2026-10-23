«الخليج الطبية» الأولى عربياً في «نسبة الطلاب الدوليين» ضمن تصنيف «كيو إس» للجامعات



حصلت جامعة الخليج الطبية (GMU)، الصرح الأكاديمي الرائد التابع لمجموعة ثومبي، على المرتبة الأولى في تصنيف «QS» لجامعات المنطقة العربية لعام 2027، حيث احتلت المرتبة 125 إجمالاً، والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية في مؤشر «نسبة الطلاب الدوليين».



ويأتي هذا الإنجاز بعد فترة وجيزة من حصول الجامعة على المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية» ضمن تصنيفات «التايمز» للجامعات العالمية، حيث حصلت جامعة الخليج الطبية على درجة 99.4، وهي الأعلى من بين جميع الجامعات المشمولة في تصنيف هذا العام، والبالغ عددها 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً.

ورغم أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة الخليج الطبية تصنيف «التايمز» للجامعات العالمية، إلا أنها أُدرجت ضمن النطاق (1001 - 1200)، لتكون بذلك الجامعة الوحيدة المتخصصة في العلوم الطبية والصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي أُدرجت في نسخة عام 2027. وبذلك، توصلت جهتان مستقلتان للتصنيف إلى النتيجة ذاتها، وهي أن جامعة الخليج الطبية تتبع المعيار الأمثل فيما يتعلق بالانتشار والتواصل العالمي.



تدريب مهني



ولا يقتصر الأمر في جامعة الخليج الطبية على تعلّم الطلاب مع زملائهم من شتى قارات العالم فحسب، بل يتدربون ضمن نظام صحي أكاديمي متكامل، ينقلهم من قاعات الدراسة النظرية إلى البيئة السريرية الميدانية في مستشفى ثومبي الجامعي ومختلف مواقع التدريب السريري التابعة لشبكة ثومبي للرعاية الصحية. وبذلك، يتلقى أطباء المستقبل في الجامعة علوم الطب وفقاً لأساليب الممارسة المعاصرة، من خلال العمل ضمن فرق متنوعة ثقافياً، ومعالجة مرضى من خلفيات اجتماعية وثقافية متنوعة.



منافسة



وحققت الجامعة الترتيب بين 101 و125 من بين 268 مؤسسة تعليمية في تصنيف «تايمز للتعليم العالي» للجامعات العربية لعام 2026. وفي تصنيف «تايمز للأثر الأكاديمي» لعام 2026، الذي يقيس مدى نجاح الجامعات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، عززت جامعة الخليج الطبية مكانتها العالمية، مستقرة ضمن الفئة 301-400، ومحققة نتائج بارزة في أهداف التنمية المستدامة؛ حيث احتلت المرتبة 23 عالمياً في هدف «الحد من عدم المساواة»، والمرتبة 60 في «جودة التعليم»، والمرتبة 64 في «الصحة الجيدة والرفاه». كما أُدرجت كلية الصيدلة بالجامعة ضمن الفئة 351 إلى 400 في تخصص الصيدلة وعلم الأدوية، ضمن تصنيف «كيو إس» العالمي للجامعات حسب التخصص لعام 2026.



وتأسست جامعة الخليج الطبية عام 1998، وتقدم اليوم أكثر من 50 برنامجاً أكاديمياً، ما بين البرامج التأسيسية والدبلومات والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه، فضلاً عن برامج تدريب الامتياز والإقامة الطبية. وتغطي هذه البرامج مجالات الطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والعلوم الصحية، وإدارة الرعاية الصحية، والذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية. ويضم المجتمع الطلابي بالجامعة أكثر من 116 جنسية، ويتلقى أفراده تعليمهم على يد أعضاء هيئة تدريس من 56 دولة، في حين يعمل أكثر من 5,000 من خريجيها ضمن النظم الصحية في مختلف أنحاء العالم.



وفي يونيو 2026، نالت الجامعة الاعتماد المؤسسي من وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في المملكة المتحدة (QAA). ليضاف هذا الاعتماد إلى الاعترافات الدولية الأخرى التي حصلت عليها الجامعة من جهات مرموقة، مثل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي، ومجلس اعتماد تعليم الصيدلة (الولايات المتحدة)، والاتحاد العالمي للعلاج الطبيعي، والمجلس الأسترالي لطب الأسنان، ومعهد العلوم الطبية الحيوية (المملكة المتحدة). كما أن جميع برامجها معتمدة من قبل مفوضية الاعتماد الأكاديمي في دولة الإمارات العربية المتحدة. علاوة على ذلك، حصدت الجامعة جائزة «الشمول الدولي» لعام 2026 وجائزة «رائد التنوع» لعام 2026.