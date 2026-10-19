تخريج 116 كفاءة وطنية في برنامج مُقيّم منظومة التميز الحكومي

احتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالشراكة مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 116 منتسباً لبرنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي"، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات الكفاءات الوطنية المتخصصة في تقييم الأداء المؤسسي، وترسيخ ثقافة التميز في كافة مراحل العمل الحكومي، بما يسهم في تعزيز كفاءة الجهات والارتقاء بجودة خدماتها.

حضر حفل التخريج الذي أقيم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وسعادة الدكتور منصور العور رئيس الجامعة، وسعادة الدكتور إبراهيم سلمان الحمادي رئيس الأداء والتميز الحكومي المنسق العام لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي بمكتب رئاسة مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين والأكاديميين وممثلي الجهات الحكومية.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يمثل محوراً أساسياً لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة المستقبل، مشيراً إلى أهمية تمكين الكوادر الإماراتية بالمعارف والمهارات التي تعزز قدرتها على تطوير الأداء المؤسسي، وترجمة معايير التميز الحكومي إلى ممارسات عملية ذات أثر مستدام.

وقال إن التميز الحكومي يتجاوز تطبيق المعايير والنماذج إلى تحقيق نتائج ملموسة تنعكس على كفاءة الجهات وجودة الخدمات وتجربة المتعاملين، لافتاً إلى أن الكفاءات الوطنية المؤهلة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ هذه الثقافة وتحويلها إلى نهج عمل مستدام.

وهنأ الخريجين، متمنياً لهم التوفيق في توظيف ما اكتسبوه من خبرات ومهارات في تطوير منظومة العمل الحكومي.

من جهته، أكد سعادة الدكتور منصور العور، أن الشراكة مع برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي تجسد نهجاً متكاملاً لربط المعرفة بالتطبيق بما يحدث أثراً حقيقياً في بيئة العمل الحكومي، ومن خلال هذا البرنامج، يتم العمل على إعداد كفاءات وطنية تمتلك أدوات تقييم الأداء، وتحديد فرص التطوير، وتحويل معايير التميز إلى ممارسات تدعم التحسين المستمر وترتقي بكفاءة المؤسسات وجودة خدماتها.

وأضاف أن برنامج "مُقيّم منظومة التميز الحكومي" يمثل نموذجاً للتعلم المرن والتطبيقي الذي تتبناه جامعة حمدان بن محمد الذكية، ويرسخ دور الجامعة في دعم الأولويات الوطنية من خلال بناء قدرات قادرة على قيادة التحول، واستشراف فرص التطوير، والمساهمة في صياغة مستقبل أكثر كفاءة وتنافسية للعمل الحكومي.

ويأتي تخريج الدفعة الجديدة امتداداً للشراكة بين برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وجامعة حمدان بن محمد الذكية، لبناء قدرات وطنية متخصصة في التميز الحكومي، وتمكين المنتسبين من تقييم الأداء المؤسسي، وتحديد فرص التطوير، والاستفادة من مخرجات التقييم في تعزيز فاعلية العمليات والخدمات والسياسات والمبادرات الحكومية.

ويهدف البرنامج إلى إعداد كوادر إماراتية قادرة على الإسهام في نشر ثقافة التميز داخل جهات عملها، وتقديم الدعم والاستشارات المتخصصة، وتعزيز أنظمة ضمان الجودة، وتطبيق معايير منظومة التميز الحكومي بما يحقق التحسين المستمر ويرفع مستويات الكفاءة والفاعلية المؤسسية.

وصُمم البرنامج وفق مسار تدريبي متكامل يتكون من ثلاث مراحل رئيسية، تجمع بين المعرفة بمفاهيم منظومة التميز الحكومي وتطبيق معاييرها على أرض الواقع.

وتناولت المرحلة الأولى مدخل منظومة التميز الحكومي ومبادئها ومنهجيات تقييمها، فيما ركزت المرحلة الثانية على محاور المنظومة ومعاييرها، إلى جانب موضوعات التخطيط الاستراتيجي، وإدارة الابتكار، واستشراف المستقبل، والحكومة الذكية، والحوكمة.

واختُتم البرنامج بمرحلته الثالثة، وهي مرحلة تطبيقية، تضمنت مشروع تخرج عملياً، وظّف خلاله المنتسبون المعارف والمهارات المكتسبة في تقييم أداء مؤسسات وقياس مدى استيفائها للمعايير الرئيسية لمنظومة التميز المؤسسي، بما عزز جاهزيتهم لتطبيق أدوات التقييم في بيئات العمل الحكومية، وتحويل النتائج إلى فرص عملية للتطوير.

ويعكس البرنامج حرص مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، على توحيد الجهود لتطوير الكفاءات الوطنية، وتعزيز تبادل الخبرات، وتمكين الجهات الحكومية من الاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في التميز المؤسسي، بما يدعم بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة واستعداداً لمتطلبات المستقبل.