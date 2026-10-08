«الخليج الطبية» تتصدر عالمياً تصنيف «الآفاق الدولية» لـ«التايمز للتعليم العالي»

حلت جامعة الخليج الطبية «GMU»، المؤسسة الأكاديمية الرائدة التابعة لمجموعة ثومبي، في المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية» «International Outlook» ضمن تصنيفات التايمز للجامعات العالمية «THE World University Rankings» لعام 2027.

حيث حصلت جامعة الخليج الطبية على درجة 99.4، وهي الأعلى من بين جميع الجامعات المشمولة في تصنيف هذا العام، والبالغ عددها 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، كما احتلت المرتبة الأولى على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشر ذاته.

وتعد هذه المرة الأولى التي تدخل فيها جامعة الخليج الطبية تصنيف التايمز للجامعات العالمية؛ حيث أدرجت ضمن الفئة «1001–1200»، لتكون بذلك الجامعة المتخصصة الوحيدة في الطب والعلوم الصحية في دولة الإمارات التي تُصنف في نسخة عام 2027.

ويمثل تصنيف «الآفاق الدولية» واحداً من الركائز الـ 5، التي تعتمدها «التايمز للتعليم العالي» في تقييم الجامعات، حيث يتم التقييم عن 3 محاور رئيسية: نسبة الطلاب الدوليين، نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين، وحجم البحوث المنشورة بالمشاركة مع أبحاث دولية، ويقيس التصنيف مدى البصمة العالمية الفعلية للجامعة.

وتأسست جامعة الخليج الطبية على فكرة بسيطة هي أن أفضل تعليم في مجال الرعاية الصحية هو الذي يتحقق عندما يتفاعل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والباحثون من مختلف أنحاء العالم، ويتعلمون جنباً إلى جنب. واليوم، يجمع الحرم الجامعي لجامعة الخليج الطبية طلاباً من أكثر من 115 جنسية، وأعضاء هيئة تدريس من 56 دولة، يتعلمون ويعملون ويتفاعلون معاً في القاعات الدراسية، وفي مستشفيات ثومبي الأكاديمية التعليمية، ومن خلال الشراكات البحثية الممتدة عبر العالم.

كما يعزز التصنيف مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة وجهة عالمية رائدة في مجال تعليم العلوم الصحية، إذ لم يعد الطلاب بحاجة إلى التوجه لمراكز التعليم التقليدية للحصول على تدريب طبي عالمي المستوى.

وبهذه المناسبة قال الأستاذ الدكتور ماندا فينكاترامانا، مدير جامعة الخليج الطبية: «إن دخول تصنيف التايمز للجامعات العالمية لأول مرة، والحصول على المرتبة الأولى عالمياً في تصنيف «الآفاق الدولية»، يعكس جوهر هويتنا ومبادئنا، فالرعاية الصحية لا تعترف بالحدود، والتعليم كذلك.

هذا الإنجاز يعود لطلابنا، وأعضاء هيئة التدريس، وشركائنا، ولإمارات الخير، الدولة التي فتحت أبوابها للعالم، وجعلت تحقيق مثل هذه النتيجة أمراً ممكناً. وسنواصل البناء على هذا الإنجاز من خلال تعزيز أدائنا البحثي والأكاديمي في كل المحاور».

شراكات

وقال الأستاذ الدكتور عمار المعايطة، عميد ضمان الجودة والفعالية المؤسسية بجامعة الخليج الطبية: «إن الحصول على درجة 99.4 في تصنيف «التايمز للتعليم العالي» ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة سنوات من العمل المتواصل والسعي الجاد لاستقطاب الكفاءات المتميزة من مختلف أنحاء العالم، وبناء شراكات بحثية دولية حقيقية، والالتزام بالمعايير العالمية.

إن حصولنا على المركز الأول في تصنيف التايمز للجامعات العالمية يمنحنا معياراً مرجعياً مستقلاً وواضحاً. وينصب تركيزنا الآن على الارتقاء بمستوى أدائنا في الركائز الخمس جميعها، لتعكس بقية تصنيفاتنا مستوى الجودة نفسه، الذي يلمسه العالم اليوم في أدائنا، ضمن معيار الآفاق الدولية».