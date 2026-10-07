تكريم الفائزين بـ«حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين»

كرّم الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الرئيس الأعلى لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والبروفيسور تشون تشين، مساعد المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» لشؤون التعليم، الفائزين بجائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» في دورتها الـ9، خلال احتفال أقيم في المقر الرئيس للمنظمة في باريس، بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلمين.

وحضر الاحتفال نخبة من المسؤولين والوفود الدائمة لدى منظمة اليونسكو، وممثلو الجهات والمشاريع المشاركة. وسبق انطلاق الفعاليات اجتماع جمع الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، بالدكتور خالد العناني، المدير العام لمنظمة اليونسكو.

وجرى خلاله بحث آفاق التعاون بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية والمنظمة، وسبل مواصلة تطوير الشراكة الممتدة بين الجانبين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم المعلمين وتطوير التعليم وتعزيز جودة الممارسات التعليمية على المستوى الدولي.

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية البناء على ما تحقق من تعاون مشترك على مدى السنوات الماضية، ومواصلة العمل على تطوير مبادرات نوعية تسهم في دعم المعلمين وتعزيز قدراتهم، وتبادل الخبرات والمعرفة بما يخدم أهداف التنمية التعليمية المستدامة.

وسجلت الدورة الـ9 أعلى مستوى من المشاركات منذ إنشاء الجائزة، حيث استقبلت 169 طلب مشاركة من 64 دولة، منها 129 طلباً مستوفياً لشروط الأهلية، إلى جانب مشاركة 15 دولة للمرة الأولى، وأسفرت عملية التقييم والتحكيم الدولي عن اختيار أفضل 10 مشاريع، من بينها ثلاثة مشاريع فائزة وسبعة مشاريع تأهلت إلى المرحلة النهائية.

وأعرب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، عن تقديره للحضور والمشاركين في هذا اللقاء الذي يحتفي فيه العالم بالمعلمين، مؤكداً اعتزاز مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية بشراكتها المتميزة مع منظمة اليونسكو، والتي تمتد لما يقارب عقدين، وتجسد نموذجاً للتعاون القادر على تحويل الرؤى إلى إنجازات والأفكار إلى أثر ملموس يخدم الإنسان أينما كان.

وأكد أن جائزة «حمدان - اليونسكو لتنمية أداء المعلمين» واصلت مسيرتها بثبات، محققة الأهداف التي أنشئت من أجلها، وفي مقدمتها دعم المعلمين وتقدير عطائهم وتسليط الضوء على جهودهم وتشجيع الممارسات التعليمية الناجحة التي تسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتعزيز أداء المعلم.

كما شهد الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، على هامش حفل التكريم، توقيع اتفاقية بين مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومنظمة اليونسكو بشأن مشروع بحثي مشترك بعنوان «الابتكارات في التطوير المهني للمعلمين: الدروس المستفادة من الفائزين بجائزة حمدان - اليونسكو».

ووقع الاتفاقية معالي حميد محمد القطامي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، والبروفيسور تشون تشين، مساعد المدير العام لليونسكو لشؤون التعليم، بحضور الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم.