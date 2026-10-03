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نهيان بن زايد يفتتح حضانة وروضة ريدوود في جزيرة الجبيل

  • اطلع على البرامج التعليمية والخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية
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وام
أبوظبي
نهيان بن زايد خلال افتتاح الحضانة
وام
نهيان بن زايد خلال افتتاح الحضانة

افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة زايد الخير، حضانة وروضة «ريدوود» في جزيرة الجبيل، وقام سموه بجولة اطلع فيها على المرسم التعليمي، والصالة الرياضية الداخلية، والمكتبة، والفصول الدراسية، وبيئة التعلم الخارجية.

كما التقى سموه بالكادر التعليمي والطبي والإداري لـ«ريدوود»، واطلع على البرامج التعليمية والخدمات الصحية والأنشطة الثقافية والرياضية التي تقدم لمنتسبي الحضانة والروضة.

ويمثل افتتاح المركز معياراً جديداً في مجال تعليم الطفولة المبكرة في مدينة أبوظبي، حيث يقدم منهجاً ناشئاً قائماً على الأدلة العلمية، طوّره نخبة من رواد وخبراء تعليم الطفولة المبكرة.