جامعتا الإمارات وخليفة في المركز الأول بالدولة ضمن تصنيف تايمز 2027

حققت جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمركز 235 عالميًا في تصنيف "تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية 2027" (THE World University Rankings 2027) .

وقال معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، إن "تحقيق جامعة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على مستوى الدولة بالشراكة مع جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في تصنيف تايمز للتعليم العالي 2027، يعكس المكانة التي رسّختها الجامعة الوطنية الأم على مدى خمسة عقود، ويؤكد قدرتها على مواصلة حضورها المؤثر في المشهد الأكاديمي والبحثي العالمي، وننظر إلى هذا الإنجاز باعتباره مسؤولية تدفعنا إلى مواصلة الاستثمار في المعرفة والبحث والإنسان، وتعزيز إسهام الجامعة في الأولويات الوطنية، وإنتاج معرفة ذات أثر يتجاوز حدود المؤسسة إلى المجتمع والعالم".

من جهته قال سعادة الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة :"نواصل في جامعة الإمارات تطوير منظومتنا الأكاديمية والبحثية وفق معايير عالمية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والابتكار. وتمنحنا هذه النتيجة مؤشرًا مهمًا على ما تحقق، وفي الوقت ذاته ترفع سقف طموحاتنا للمرحلة المقبلة، بما يعزز تنافسية الجامعة وحضورها ضمن مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي عالميًا".

ويُعد تصنيف "تايمز للتعليم العالي للجامعات العالمية" من التصنيفات الدولية التي تقيس أداء الجامعات عبر مجموعة من المحاور الرئيسة تشمل التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث، والانفتاح الدولي، والتعاون مع القطاع الصناعي، بالاستناد إلى مجموعة من مؤشرات الأداء التي تتيح مقارنة المؤسسات الجامعية وفق أبعاد متعددة لأدائها الأكاديمي والبحثي.

وشملت نسخة عام 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليمًا، في أوسع نسخة من التصنيف حتى الآن، بما يعكس اتساع نطاق المنافسة بين مؤسسات التعليم العالي عالميًا.