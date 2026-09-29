«حمدان بن راشد للعلوم» تستعرض تجارب التميز المؤسسي

نظّمت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، «ملتقى أفضل الممارسات في نموذج حمدان EFQM»، في متحف الاتحاد بدبي، بمشاركة ممثلين عن منظمة EFQM ونخبة من القيادات والممارسين في القطاع التعليمي.

حيث استعرض الملتقى تجارب تطبيقية في التميز المؤسسي، وناقش سبل الاستفادة من أفضل الممارسات في تطوير الأداء وترسيخ ثقافة التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية. وألقى الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، كلمة أوضح فيها أن التميز المؤسسي في التعليم لا يرتبط بنتيجة تقييم منفردة، بل بقدرة المؤسسة على تحويل التقييم إلى معرفة تنظيمية وقرارات قابلة للتنفيذ والتحسين.

ويتيح نموذج حمدان EFQM للمؤسسات التعليمية إطاراً منهجياً لقراءة الأداء، وتحديد الأولويات، وربط الطموحات بالإجراءات والنتائج، بما يساعدها على بناء مسار تطوير أكثر وضوحاً واستدامة، وأضاف أن أفضل الممارسات في الجودة التعليمية تكتسب قيمتها حين تتحول من تجارب ناجحة في مؤسسة بعينها إلى معرفة قابلة للفهم والتكييف والاستفادة منها في مؤسسات أخرى مؤكداً أن أهمية هذا الملتقى تبرز في قدرتها على جمع الممارسين حول تجارب واقعية.