تدريب عملي لطلبة كلية الصيدلة بجامعة الشارقة

وقّعت جامعة الشارقة، مذكرة تفاهم، مع شركة الخليج للأدوية ، لتعزيز التعاون الأكاديمي والمهني في المجالات الطبية والصحية، ودعم تدريب طلبة كلية الصيدلة، وتطوير مهاراتهم في أتمتة الصيدليات والصيدلة الرقمية.

ونصت المذكرة على التعاون في توفير فرص تدريب عملي للطلبة، وتنظيم الندوات والورش والمحاضرات المتخصصة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المشتركة لتطوير المقررات الأكاديمية ذات الصلة، كما سيتعاون الجانبان في إنشاء مختبر مطور لمحاكاة بيئة الصيدلة، مجهز بتقنيات أتمتة الصيدلة والتقنيات الرقمية، بما يوفر للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية فرصة للتعرف إلى هذه التقنيات.

وقّع المذكرة الدكتور صلاح الحاج نائب مدير الجامعة لشؤون المجتمع، وعن شركة الخليج للأدوية ديفيد مزهر المدير العام، والدكتور كارم الزعبي عميد الكلية.