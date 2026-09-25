«روّاد زايد» يعلن اختيار 50 طالباً وطالبة لدفعته الأولى

أعلنت مؤسسة زايد للتعليم أسماء 50 طالباً وطالبة، تم اختيارهم للانضمام إلى الدفعة الأولى من برنامج «روّاد زايد»، الذي يجمع بين المنح الدراسية والتأهيل القيادي، ويستقطب الكفاءات الواعدة من الشباب الإماراتي والعربي المقيم في الدولة وفق معايير الجدارة والاستحقاق.

اختير المشاركون في الدفعة الأولى من بين أكثر من 950 طلباً، وسيحصلون على منح دراسية كاملة لاستكمال درجة الماجستير في ثماني جامعات بالدولة خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027.

يجمع البرنامج في دورته الأولى شباباً من 12 جنسية عربية، ليشكلوا نواة مجتمع من القادة يجمعهم الالتزام بتسخير ما يكتسبونه من علم وخبرة لخدمة مجتمعاتهم.

ويستلهم برنامج «روّاد زايد» نهجه من إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقيمه الراسخة في بناء الإنسان، وتشجيع الطموح، وجمع الناس والمؤسسات حول أهداف مشتركة.

ويجمع البرنامج بين الدراسات العليا والتأهيل القيادي، إلى جانب منظومة من الدعم والتواصل تفتح أمام المشاركين مجالات أوسع للتعلم والتعاون وتبادل الخبرات.

ويمثل برنامج «روّاد زايد» أحد المبادرات الرئيسية لمؤسسة زايد للتعليم في إعداد الكفاءات الشابة، ودعم الأفكار التي تسهم في خدمة المجتمع، وبناء مجتمع مترابط من القادة، ضمن طموح أوسع تسعى المؤسسة من خلاله إلى إتاحة الفرص أمام 100 ألف قائد شاب بحلول عام 2035.