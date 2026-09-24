التربية تعتمد النموذج التشغيلي لمشروع "نوفا"

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد النموذج التشغيلي لمشروع "نوفا" للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يترجم مستهدفات المشروع إلى منظومة تنفيذية متكاملة تسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة من خلال توظيف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي.

هيكل الحوكمة

تم اعتماد مشروع "نوفا" للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفق هيكل الحوكمة التالي: -اللجنة التوجيهية للمشروع

-المدير التنفيذي للمشروع

-مكتب إدارة التحول المؤسسي

-المحافظ التحولية

-البرامج والمبادرات والمشروعات المنبثقة عن المحافظ

مهام اللجنة التوجيهية لمشروع "نوفا"

-إقرار التوجهات الاستراتيجية للمشروع

-اعتماد المحافظ التحولية وأولوياتها

-اعتماد الاستثمارات والمبادرات الرئيسية

-اعتماد السياسات والتوجهات العامة للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي

-متابعة تحقيق النتائج والفوائد المؤسسية للمشروع

تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع "نوفا"

*سعادة المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم رئيس اللجنة

*سعادة طارق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية (دبي والإمارات الشمالية) المدير التنفيذي للمشروع ونائب رئيس اللجنة

*سعادة حمد بالمحينة وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة- عضو -

*سعادة محمد عبدالقادر وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات - عضو

*سعادة آمنة آل صالح وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم- عضو

*الأستاذ عمر الهاشمي مدير إدارة البيانات - عضو