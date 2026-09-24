تعاون في البحث العلمي والابتكار بين «الإيسيسكو» وجامعة الذيد

بحث المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» في الشارقة، وجامعة الذيد، سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي والابتكار وبناء القدرات والتنمية المستدامة، وذلك خلال زيارة لوفد من الجامعة برئاسة مديرها الدكتورة عائشة أحمد بوشليبي.

واطلع الوفد خلال الزيارة التي استقبلهم فيها سالم عمر، مدير المكتب، على برامج المكتب ومبادراته ودوره في دعم رسالة الإيسيسكو، كما عقد الجانبان جلسة حوارية استعرضا خلالها مجالات العمل المشترك وفرص تطوير شراكة استراتيجية طويلة المدى.

وتناول اللقاء بحث إطلاق برامج ومشروعات مشتركة في البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال وبناء القدرات، وربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع، إلى جانب التعاون في مجالات الزراعة والاستدامة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي.

وأكد سالم عمر حرص المكتب الإقليمي على توسيع شراكاته مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء مسارات تعاون تسهم في تطوير مبادرات ذات أثر علمي ومجتمعي مستدام.

من جانبها، أكدت عائشة بوشليبي حرص جامعة الذيد على بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات العلمية والتعليمية، بما يعزز التعاون الأكاديمي والبحثي، ويفتح آفاقاً جديدة أمام الطلبة والباحثين وأعضاء الهيئة التدريسية.