مذكرة تفاهم بين جامعة حمدان الذكية و«العليا للتشريعات»

وقّعت جامعة حمدان بن محمد الذكية واللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي مذكرة تفاهم للتعاون القانوني والمؤسسي، بهدف بناء شراكة استراتيجية تدعم تطوير العمل القانوني والتشريعي، وتعزز إدارة المعرفة، وتسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة والمتطلبات المستقبلية في هذا المجال.

وقّع المذكرة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، والدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، وذلك خلال مراسم رسمية أُقيمت في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين والقيادات وممثلي الجانبين.

وأكد الدكتور منصور العور أن الشراكة تعكس رؤية دبي في بناء منظومة تشريعية استباقية ومرنة تستند إلى المعرفة والابتكار والتقنيات المتقدمة، وتسهم في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للمستقبل.

وقال الدكتور أحمد سعيد بن مسحار المهيري إن إبرام مذكرة التفاهم مع جامعة حمدان بن محمد الذكية، وتطوير آفاق التعاون الثنائي يخدم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي.

حيث تشكل هذه الخطوة النوعية إطاراً لتكامل الخبرات وتضافر الجهود في تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز مرونتها وشموليتها وجاهزيتها للمستقبل، والارتقاء بالامتثال التشريعي.