تطوير مسارات مهنية للطلبة المواطنين بمدارس دبي

وقعت وزارة التربية والتعليم وبلدية دبي اتفاقية تعاون لإعداد الكفاءات الوطنية وتطوير مسارات مهنية وتقنية مبتكرة للطلبة المواطنين في المدارس الحكومية بإمارة دبي، بما يعزز مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ويوسع فرص الطلبة المستقبلية للدراسة والتوظيف في المجالات المهنية والتقنية.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير نموذج تعليمي متكامل يبدأ من الصف العاشر ويجمع بين المعارف الأكاديمية والتعليم المهني والتدريب التطبيقي، وصولاً إلى حصول الطلبة على مؤهلات مهنية معتمدة، مع توفير الدعم لهم بعد الصف الثاني عشر لاستكشاف فرص مواصلة الدراسة والمسارات الوظيفية المتاحة لدى بلدية دبي.