10 آلاف طلب في مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي

اختتم البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين، النسخة الثامنة من «مخيم الإمارات للذكاء الاصطناعي»، الذي يمثل مبادرة سنوية هادفة لدعم توجهات حكومة دولة الإمارات في بناء القدرات الرقمية وتمكين المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي والمشاركة في صناعة المستقبل.

ونجح المخيم في استقطاب شريحة واسعة من مختلف الفئات العمرية والمجتمعية بأكثر من 10 آلاف طلب تسجيل في الموقع الإلكتروني في جلسات وورش عمل المخيم، وقدم 16 ورشة تخصصية على مدى أسبوعين.

بالتعاون مع 11 شريكاً استراتيجياً، ربطت المعرفة بالتطبيق العملي في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة.

وقال الدكتور عبد الرحمن المحمود، مدير في مكتب الذكاء الاصطناعي، إن حكومة دولة الإمارات تضع بناء القدرات في صميم توجهاتها لتوسيع تبني الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إتاحة المعرفة والمهارات التي تمكن فئات المجتمع من المشاركة الفاعلة في التحول التقني.

مشيراً إلى أن نجاح النسخة الثامنة من المخيم يؤكد أهمية الاستثمار في التعلم التطبيقي لتعزيز جاهزية المجتمع وتحويل الاهتمام بالتكنولوجيا إلى قدرة وطنية.