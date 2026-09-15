جامعتا عجمان وأريزونا تتفقان على إطلاق «مسرع القيادة بالذكاء الاصطناعي التوليدي»

وقّع مركز التعليم التنفيذي في جامعة عجمان، ومركز إيلير للتعليم التنفيذي، التابع لكلية إيلير للإدارة في جامعة أريزونا، مذكرة تفاهم لإطلاق برنامج «مسرع القيادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي» في دولة الإمارات، مسجلاً بذلك أول حضور لهذا البرنامج الرائد في الولايات المتحدة بمنطقة الشرق الأوسط، في خطوة تهدف إلى تطوير قدرات القيادات التنفيذية وتعزيز جاهزيتها لقيادة التحول المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور كريم الصغير، مدير جامعة عجمان، والدكتور جو كاريللا، الرئيس التنفيذي للتعلّم، نيابة عن مركز إيلير للتعليم التنفيذي بجامعة أريزونا.

وتضع المذكرة إطاراً للتعاون بين الجانبين في تقديم برامج التعليم التنفيذي المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، وتنمية القدرات القيادية في مجال الذكاء الاصطناعي لدى الجهات الحكومية وقطاعات الأعمال.

صُمم برنامج «مسرع القيادة في الذكاء الاصطناعي التوليدي» في نسخته الإماراتية ليضع خصوصية المنطقة في صميم محتواه، إذ يتضمن دراسات حالة من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وبيانات إقليمية، واعتبارات متعلقة بالحوكمة، إلى جانب مشروع تطبيقي ختامي يستند إلى تجارب المشاركين وواقع مؤسساتهم.

ويُقدَّم البرنامج عبر ثلاثة مستويات متمايزة ومترابطة، بما يتيح للمشاركين الالتحاق بالمستوى الذي يتوافق بصورة وثيقة مع أدوارهم ومسؤولياتهم.