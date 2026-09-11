9 معايير للإرشاد الأكاديمي والمهني للمؤسسات الخاصة في دبي

أطلقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي إطاراً شاملاً للإرشاد الأكاديمي والمهني في المؤسسات التعليمية الخاصة في الإمارة، بهدف تمكين الطلبة وإعدادهم لمستقبل التعليم والعمل والحياة في عالم يتغير بوتيرة متسارعة.

ويُعدّ «إطار الجاهزية للمستقبل: معايير دبي للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية في المؤسسات التعليمية بدبي» مرجعاً شاملاً يضع توقعات واضحة وعملية من خلال تسعة معايير، لدعم المؤسسات التعليمية الخاصة في توفير خدمات إرشاد أكاديمي ومهني عالية الجودة، من السنوات الدراسية الأولى وحتى التخرج، بما يسهم في مساعدة الطلبة على اتخاذ قرارات أكاديمية ومهنية مستنيرة والاستعداد بثقة للمستقبل.

وتضمن معايير الجاهزية للمستقبل حصول كل طالب على إرشاد أكاديمي ومهني منظم، وتنمية المهارات الحياتية والرقمية الأساسية لديه، وإتاحة فرص التعلم من خلال تجارب واقعية تدعم قدرته على اتخاذ قرارات مستنيرة والاستعداد لمساراته المهنية المستقبلية، كما تؤكد المعايير أهمية القيادة المهنية الفاعلة، والمشاركة النشطة للأسر، والوصول إلى التقنيات المستقبلية، مثل الذكاء الاصطناعي، إلى جانب توفير إرشاد شخصي وشامل يدعم جميع الطلبة، بمن فيهم أصحاب الهمم.

وبهذه المناسبة، قالت د. آمنة المازمي، المدير التنفيذي لقطاع التطوير والتنمية البشرية في الهيئة: «في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة، نُعِدّ طلبتنا للانخراط في وظائف ومهن المستقبل.

ومن هذا المنطلق، يتجاوز الإرشاد الأكاديمي والمهني مجرد مساعدة الطلبة على اختيار المواد والبرامج الدراسية أو الجامعات المناسبة، حيث يركز إطار الجاهزية للمستقبل على إعداد الأجيال الناشئة وتمكينها من المهارات الضرورية للمستقبل، واتخاذ قرارات مستنيرة في مسيرتها الأكاديمية والعملية.

ومن خلال دمج إرشاد أكاديمي ومهني قوي عبر جميع مراحل التعليم، سنواصل دعم طلبتنا ليكونوا واثقين، وقادرين على التكيف مع مختلف التحديات، ومستعدين لقيادة وظائف الغد».

ولدعم تطبيق الإطار، نشرت هيئة المعرفة والتنمية البشرية دليلين للإرشاد الأكاديمي والجاهزية المهنية، أحدهما للمدارس الخاصة والآخر لمؤسسات التعليم العالي، يوضحان أفضل الممارسات والأدوار والمؤشرات المتوقعة لتقديم إرشاد أكاديمي ومهني عالي الجودة يتمحور حول الطالب.

ويغطي كل دليل مجالات تشمل برامج الإرشاد الأكاديمي والمهني المنظَّمة، ومهارات المستقبل، والقدرات والمسارات المهنية، والتعلم التجريبي، ورؤى سوق العمل، والمشاركة الأسرية والمجتمعية، والإرشاد الرقمي والمدعوم بالذكاء الاصطناعي، إضافة إلى الدعم الشامل الذي يركز على الطالب.

وستُمنح المدارس الخاصة في دبي مهلة ثلاث سنوات لتطبيق خدمات الإرشاد الأكاديمي والمهني أو تطويرها، بما يتماشى مع معايير الجاهزية للمستقبل.