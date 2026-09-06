سلطان بن أحمد: الشراكات الدولية تعزز مكانة جامعة الشارقة البحثية والأكاديمية

استقبل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، عدداً من الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراه المزدوجة في الطب الجزيئي وتطبيقاته الإكلينيكية، ضمن برنامج الدكتوراه المزدوجة بين جامعتي الشارقة ولوبيك الألمانية، وذلك في مكتب سموه بالجامعة.

ورحب سموه بالخريجين، مشيداً بجهود الطلبة وإنجازاتهم العلمية، مؤكداً سموه أن هذه الشراكات الدولية تعزز من مكانة الجامعة البحثية والأكاديمية، وتتيح لطلبة الدكتوراه فرصة الانخراط في بيئات بحثية عالمية رفيعة المستوى.

وشدد سمو رئيس جامعة الشارقة على أهمية مواصلة الطلبة جهودهم العلمية والبحثية، بما يسهم في خدمة مجتمعاتهم ويعزز من إسهاماتهم في مسيرة التنمية والتقدم العلمي، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.

وأعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لسمو رئيس جامعة الشارقة على ما يحظون به من دعم واهتمام من سموه، وما توفره الجامعة من برامج أكاديمية وبحثية متنوعة تسهم في تطوير قدراتهم العلمية والعملية، مشيدين بما تتيحه برامج الابتعاث والشراكات الدولية من فرص نوعية للتعلم والبحث في مؤسسات أكاديمية وبحثية مرموقة، إلى جانب التسهيلات المختلفة التي تساعد الطلبة على تحقيق الاستفادة القصوى من تجاربهم الدراسية في الخارج.