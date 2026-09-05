5 إجراءات لتدريس «العلوم» بالإنجليزية في المدارس الخاصة

دخل طلبة الصف التاسع في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، مع انطلاق العام الدراسي 2026 - 2027، مرحلة جديدة في دراسة الرياضيات والمواد العلمية، بعد بدء تدريسها باللغة الإنجليزية لأول مرة، فيما دفعت الخطوة المدارس إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات لضمان انتقال الطلبة إلى لغة التدريس الجديدة دون أن تشكل عائقاً أمام استيعابهم للمحتوى العلمي.

وكشفت إدارات مدرسية عن 5 إجراءات واكبت التطبيق الجديد، تصدرتها الاستعانة بمعلمين يمتلكون الكفاءة العلمية والقدرة على تدريس تخصصاتهم باللغة الإنجليزية، وتدريب الكوادر التدريسية على المصطلحات العلمية ولغة الشرح داخل الصف، وتهيئة الطلبة للتغيير، وإعداد قوائم بالمفردات والمصطلحات العلمية الأساسية، فضلاً عن مواءمة الخطط والمصادر التعليمية وأدوات التقويم والاختبارات مع لغة التدريس الجديدة.

ويأتي التطبيق تنفيذاً لقرار وزارة التربية والتعليم توحيد لغة تدريس الرياضيات والمواد العلمية، التي تشمل الفيزياء والكيمياء والأحياء، باللغة الإنجليزية في المسار المتقدم بالمدارس الخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة، وفق خطة تدريجية تمتد أربع سنوات، بدأت بالصف التاسع خلال العام الدراسي الجاري، وصولاً إلى شمول الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر بحلول العام الدراسي 2029 - 2030.

ووفق القرار، بدأت المرحلة الأولى خلال العام الدراسي 2026 - 2027 بتطبيق تدريس الرياضيات والمواد العلمية، الفيزياء والكيمياء والأحياء، باللغة الإنجليزية في الصف التاسع، فيما تشهد المرحلة الثانية خلال العام الدراسي 2027 - 2028 توسيع نطاق التطبيق ليشمل الصفين التاسع والعاشر، بما يضمن انتقالاً تدريجياً ومنظماً.

وتتواصل الخطة في مرحلتها الثالثة خلال العام الدراسي 2028 - 2029، ليمتد التطبيق إلى الصف الحادي عشر، مع مراعاة متطلبات وخصوصية التطبيق المرحلي في الحلقة الثالثة، على أن تكتمل المرحلة الرابعة خلال العام الدراسي 2029 - 2030، ليصبح التدريس باللغة الإنجليزية مطبقاً في الصفوف من التاسع حتى الثاني عشر.

وفي أول إجراءاتها لمواكبة التحول، ركزت المدارس على الكوادر التي تتولى تدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والأحياء، من خلال التأكد من امتلاكها الكفاءة التخصصية والقدرة على تقديم المادة العلمية باللغة الإنجليزية.