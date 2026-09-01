مريم بنت محمد: عزيمة شبابنا تشكل مستقبل وطننا

تأهل 87 طالباً وطالبة من طلاب المدارس الثانوية المتفوقين للمشاركة في برنامج الأكاديمية الصيفية بجامعة نيويورك أبوظبي، الذي يمتد لمدة 18 شهراً، ضمن برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد» لطلاب الثانوية المتفوقين، دفعة عام 2027.

ويدخل البرنامج الآن عامه السادس عشر، ويقدم تجربة أكاديمية وثقافية تحويلية تعد الطلاب الإماراتيين في الدولة لدخول الجامعات العالمية الرائدة، وتعد هذه المنحة من أكثر الفرص المرموقة المتاحة لطلّاب المدارس الثانوية الإماراتيين.

دورات دراسيّة

ويكتسب المنتسبون المهارات والثقة والرؤية اللازمة للنجاح على الساحة العالمية، وقد واصل خريجو الدفعات السابقة دراستهم في جامعات مثل ييل وبرينستون وجامعة نيويورك وجامعة نيويورك أبوظبي وكلية لندن للاقتصاد وكلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وجامعة كينغز كوليدج لندن، وغيرها حول العالم.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان: «يعكس برنامج الأكاديمية الصيفية التزامنا بالاستثمار في شبابنا الذين يتميزون بالموهبة وحب الاستطلاع والعزيمة لتشكيل مستقبل وطننا، ومن خلال تنمية التميز الأكاديمي والتفكير النقدي ومهارات القيادة، يمكن هذا البرنامج الطلاب من اغتنام فرص متابعة الدراسة في أبرز الجامعات مع الحفاظ على ارتباطهم بقيم وطننا وتطلعاته، أهنئ دفعة عام 2027 وأتطلّع إلى متابعة إنجازاتهم».

يبدأ البرنامج في الصيف بعد الصفّ العاشر أو الحادي عشر ويمتدّ لمدّة 18 شهراً، حيث يجمع بين دورتين صيفيّتين مكثّفتين في أبوظبي مع نشاطات إثراء أكاديميّ خلال العام الدراسيّ.

في كلّ صيف، يقضي الطلّاب خمسة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي حيث يشاركون في دورات دراسيّة مكثّفة تعزّز التفكير النقديّ وتركّز على مهارات الكتابة الأكاديمية بما يمكّن الطلاب من تنمية هذه المهارات الذهنية وتطبيقها.

ويتضمن البرنامج دورة في مهارات القيادة والخطابة لصقل مهارات التواصل والتعاون، إضافة إلى أنه يجهّزهم للاختبارات القياسية المعتمدة في اللغة والرياضيات تحضيراً لمساراتهم الأكاديمية، وتكمل الأنشطة اللاصفية التعلّم في الفصول الدراسيّة وتساعد على تطوير مهارات القيادة والتواصل والتعاون.

ومما ينفرد به البرنامج فرصة الاستفادة من بيئة جامعة نيويورك أبوظبي حيث يمكن للطلاب التعرف إلى الأبحاث والدراسة على المستوى الجامعي، كونهم يستطلعون في الصيف الأول مؤسسات الأبحاث في الجامعة بكل مجالاتها الأكاديمية الرائدة ويتابعون تفاعل الأبحاث والابتكارات مع التحديات العالمية.

وفي الصيف الثاني، يدخل الطلاب دورة على مستوى الدراسة الجامعية جامعة ومصممة لمنتسبي برنامج منحة الشيخ محمد بن زايد لطلاب المدارس الثانوية المتفوقين، تحت إشراف طاقم من أساتذة الجامعة في شتى المجالات التي تتضمن الهندسة وعلوم الأحياء وريادة الأعمال، ما يسمح للطلاب بخوض تجربة جامعية واقعية بكل نواحيها من مختبرات ومشاريع أبحاث ودراسات ميدانية، تساهم كلها في إثراء تجربتهم وتعريفهم ببيئة جامعة نيويورك أبوظبي ومتطلباتها الأكاديمية. مهارات أساسيّة

وخلال السنتين الأخيرتين من الدراسة الثانويّة، يشارك الطلّاب في دروس عبر الإنترنت وعطلات نهاية الأسبوع لتجديد المهارات الأساسيّة.

وفي الصفّ الثاني عشر أو الثالث عشر، يوجّه البرنامج الطلّاب خلال عمليّة التقديم للجامعات، بدءاً من البحث عن الجامعات إلى إنهاء المقالات وتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات.

ويختتم البرنامج بحفل تخرّج حيث يحتفل الطلّاب وعائلاتهم بإنجازاتهم، ويتلقّون شهادات إتمام رسميّة.

وأوضحت فاطمة عبد اللّه، نائب العميد الأوّل ونائب الرئيس الأوّل لشؤون الاستراتيجيّة والتخطيط في جامعة نيويورك أبوظبي، أن كل دفعة من البرنامج تضم نخبة من المتفوقين الطامحين إلى خوض تحديات تختبر قابلياتهم للمساهمة الفاعلة في محيطهم وخارجه.