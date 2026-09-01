مركز محاكاة لتعزيز التعليم الطبي بجامعة الإمارات

افتتح معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، «مركز جامعة الإمارات للمحاكاة الطبية» في كلية الطب والعلوم الصحية، في خطوة تعزز منظومة التعليم الطبي والتدريب السريري في الجامعة، وتدعم توظيف التقنيات المتقدمة في إعداد الكفاءات الصحية المستقبلية.

ويشكل المركز بيئة تعليمية وتدريبية متكاملة، صُممت لتوفير تجارب سريرية واقعية وآمنة ومدعومة بالتكنولوجيا، تتيح للطلبة والمتدربين ممارسة المهارات والتعامل مع سيناريوهات سريرية متنوعة.

ويضم المركز أجهزة متطورة وعالية الدقة لمحاكاة المرضى، وأنظمة سمعية وبصرية للتسجيل والمراقبة، وتقنيات للتحكم في عمليات المحاكاة والواقع الافتراضي، إلى جانب معدات مصممة لدعم البيئات السريرية الواقعية وجلسات استخلاص المعلومات المنظمة.

ويخدم المركز نحو 700 طالب وطالبة في برنامج بكالوريوس الطب من السنة الأولى إلى السنة السادسة.

ويعمل مركز جامعة الإمارات للمحاكاة الطبية حالياً على استكمال إجراءات الاعتماد من جمعية المحاكاة في الرعاية الصحية (SSH)، ومن المقرر إجراء المراجعة الرسمية والزيارة الميدانية في أكتوبر 2026.