أكاديمية ربدان تطلق «بكالوريوس» في إدارة الكوارث لتعزيز الجاهزية والمرونة الوطنية

أطلقت أكاديمية ربدان برنامج البكالوريوس في إدارة الكوارث، بهدف إعداد قيادات وطنية متخصصة في إدارة الكوارث والطوارئ، بما يسهم في ترسيخ الجاهزية المؤسسية، ودعم استمرارية الأعمال وفق أفضل المعايير الدولية.

ويأتي إطلاق البرنامج في إطار التزام الأكاديمية بمواصلة تطوير برامج أكاديمية متخصصة تستجيب للاحتياجات الوطنية والمتغيرات العالمية، وتعزّز جاهزية الكفاءات الوطنية للتعامل مع مختلف أنواع المخاطر والأزمات والكوارث، عبر منظومة تعليمية تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية، وبما يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ويهدف البرنامج إلى إعداد خريجين قادرين على قيادة وإدارة فرق عمل متعددة التخصصات، وتوظيف التقنيات المتقدمة، وتطبيق الممارسات الأخلاقية، والالتزام بالمعايير الدولية في تقييم المخاطر والاستجابة لحالات الطوارئ. كما يزوّد البرنامج الطلبة بالقدرة على تنسيق الجهود بين مختلف الجهات، وتطبيق حلول متكاملة لإدارة الكوارث تسهم في تعزيز الجاهزية المؤسسية والمجتمعية، فضلاً عن الاستدامة على المدى الطويل.