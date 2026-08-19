جامعة خليفة و«تروجان» تدعمان إعداد الكفاءات الوطنية لسوق العمل

وقعت تروجان القابضة للإنشاءات وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات تطوير المواهب، والجاهزية المهنية، والتدريب، وتبادل المعرفة، بما يعزز التكامل بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل، ويدعم إعداد الكفاءات الوطنية للمستقبل.

ووقع مذكرة التفاهم، التي تمتد لمدة عامين، البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، والمهندس أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة في تروجان القابضة للإنشاءات.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف مجموعة من فرص التعاون التي تسهم في تعزيز جاهزية طلبة الجامعة والخريجين الجدد لسوق العمل، من خلال إتاحة فرص للتعرف بصورة أوسع إلى بيئة العمل وفتح قنوات محتملة للتوظيف، إلى جانب استكشاف فرص التدريب العملي والصناعي للطلبة وفقاً لتوافر الفرص والمتطلبات الداخلية لدى تروجان القابضة للإنشاءات.

كما سيعمل الطرفان على استكشاف سبل دعم جاهزية الخريجين وتطويرهم في المراحل المبكرة من مسيرتهم المهنية من خلال التفاعل مع البرامج الأكاديمية ذات الصلة، بما يسهم في تقريب الخبرة الأكاديمية من المتطلبات العملية للقطاعات الهندسية والإنشائية.

وتشمل مجالات التعاون تنظيم ورش العمل، والدورات القصيرة، والجلسات الفنية، والمحاضرات التي يقدمها خبراء ومتخصصون، إلى جانب مبادرات تعليمية ومعرفية أخرى يمكن أن يستفيد منها الطلبة والخريجون الجدد والموظفون الحاليون لدى تروجان القابضة للإنشاءات، وذلك وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.