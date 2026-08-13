حاكم الشارقة يعتمد 470 منحة للالتحاق بالجامعة القاسمية

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 470 منحة دراسية للطلبة من مختلف دول العالم للالتحاق بالجامعة القاسمية خلال العام الأكاديمي 2026 - 2027.

نشر العلم

ويأتي اعتماد صاحب السمو حاكم الشارقة، انطلاقاً من إيمان سموه بالاستثمار في الإنسان ونشر العلم والمعرفة، وامتداداً لتعزيز مكانة الشارقة مركزاً عالمياً للثقافة والتعليم والتواصل الحضاري، من خلال استقطاب الطلبة من مختلف أنحاء العالم، وتمكينهم من الدراسة في بيئة أكاديمية متكاملة تجمع بين جودة التعليم والقيم الإسلامية السمحة والانفتاح على الثقافات.

وتواصل الجامعة القاسمية، في ظل الدعم المتواصل من مؤسسها صاحب السمو حاكم الشارقة، توسيع حضورها العالمي، حيث تضم طلبة يمثلون 140 جنسية من مختلف دول العالم، في مجتمع جامعي متعدد الثقافات يعزز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش، ويتيح للطلبة التفاعل وتبادل المعرفة والخبرات في بيئة تحترم التنوع الثقافي والحضاري.

وتشمل المنح الدراسية الطلبة المقبولين في كليات الجامعة الخمس لمرحلة البكالوريوس وهي: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وكلية الاقتصاد والإدارة، وكلية الاتصال، وكلية القرآن الكريم، مما يتيح للطلبة الالتحاق بمجموعة متنوعة من البرامج الأكاديمية التي تقدمها الجامعة في مختلف مجالات المعرفة.