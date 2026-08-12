«التربية»: 10 أيام.. الحد الأقصى لاستبدال الزي المدرسي

دبي - وائل نعيم وسارة الكواري

أكدت وزارة التربية والتعليم أن خدمة تفصيل الزي المدرسي من خلال المورد المعتمد «اللولو هايبر ماركت»، وفق الضوابط والشروط المعتمدة في دليل الزي المدرسي، الذي أصدرته مؤخراً، وأنه لا يوجد عدد محدد لقطع الزي المدرسي التي يمكن لولي الأمر شراؤها، وذلك يكون وفق احتياجات الطالب ورغبة ولي الأمر.

وأشارت الوزارة ضمن دليل الزي المدرسي للعام الأكاديمي 2026-2027، إلى أن الزي المدرسي سيكون متوافراً في 63 منفذاً معتمداً على مستوى الدولة، بينها 55 منفذاً في مراكز «اللولو هايبر ماركت» تتوزع على 25 منفذاً في أبوظبي ومنطقة الظفرة والعين، و9 منافذ في دبي، و11 منفذاً في الشارقة.

ومنفذين في كل من عجمان وأم القيوين و3 منافذ في كل من رأس الخيمة والفجيرة، إضافة إلى مراكز في 8 مدارس وذلك بهدف سهولة وصول أولياء الأمور إلى منافذ البيع في مختلف إمارات الدولة.

كما بينت الوزارة أنه يُمكن لأولياء الأمور استبدال القطع في حال عدم ملاءمة المقاس أو وجود عيب مصنعي خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ الشراء، بشرط إبراز الفاتورة الأصلية والتوجه إلى منفذ البيع ذاته. كما بين الدليل جميع تفاصيل القطع والأسعار المقررة «غير شاملة للضريبة» وفقاً للحلقات الدراسية.

شراء مبكر

وفي السياق دفع الحرص على شراء الزي المدرسي مبكراً عدداً من أولياء الأمور إلى بدء الاستعداد للعام الدراسي قبل أسابيع، لتجنب نفاد المقاسات مع زيادة الإقبال، فيما اضطر بعضهم إلى التنقل بين فروع منافذ البيع.

والوصول إلى إمارات أخرى بحثاً عن المقاسات المناسبة لأبنائهم، إلى جانب الاهتمام بجودة الخامات والأسعار، وخصوصاً لدى الأسر التي لديها أكثر من طالب على مقاعد الدراسة.

وبداية قالت ولية الأمر خلود فرج إنها حرصت هذا العام على شراء الزي المدرسي مبكراً، بعدما واجهت في العام الماضي صعوبة في العثور على المقاس المناسب لابنتها.

وأشارت إلى أنها بدأت البحث في منفذ بيع قريب من مسكنها، إلا أنها لم تجد المقاسات المناسبة، ما دفعها إلى التوجه إلى فرع آخر، حيث تمكنت من توفير احتياجات ابنتها.

وأضافت أنها تحرص على اختيار ملابس بمقاسات مريحة لابنتها، ما اضطرها إلى شراء مقاس أكبر وتعديل طوله لدى الخياط وتحمل كلفة إضافية، مؤكدة أن توفر المقاسات وجودة الخامة يمثلان أولوية بالنسبة إليها.

جودة

من جانبها، أكدت ولية الأمر دانة عبدالله، وهي أم لـ4 أبناء، أن جودة خامة الزي المدرسي تأتي في مقدمة أولوياتها، وخصوصاً لأبنائها الذكور، مشيرة إلى أنها مستعدة للتوجه إلى منافذ أبعد للحصول على خامة مريحة وجيدة.

وأوضحت أنها تبدأ الشراء مبكراً لضمان العثور على المقاسات المناسبة، في ظل محدودية بعض المقاسات والخيارات التي واجهتها في أوقات سابقة.

وبينت أن كلفة شراء الزي المدرسي لأبنائها الـ4 بلغت نحو 1200 درهم، مقترحة تقديم خصومات خاصة للأسر التي لديها ثلاثة أبناء أو أكثر في المدارس، إلى جانب تعدد منافذ بيع الزي لمنح الأسر خيارات أوسع من حيث الأسعار والخامات والمقاسات.

وقالت ولية الأمر إيمان البلوشي، وهي أم لـ4 أبناء، إن عدم توفر المقاسات المناسبة في بعض منافذ البيع يدفعها إلى التوجه إلى فروع أبعد، بل والانتقال إلى إمارة أخرى، موضحة أنها توجهت من دبي إلى أحد منافذ البيع في أبوظبي، الذي اعتادت الشراء منه لتوفر المقاسات التي تحتاج إليها.

من جانبه، أكد محمد أشيك باوا، مدير عام متجر اللولو فرع البرشاء، توافر مختلف مقاسات الزي المدرسي، موضحاً أن المقاسات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر طلباً والأسرع نفاداً، إلا أنه يتم تعويضها فوراً من المخزون المتوفر في المستودعات، بما يتيح توفير المقاس المطلوب في اليوم نفسه، إلى جانب إعادة تزويد الفرع بالملابس بصورة دورية كل يومين.

وأشار إلى أن المتجر يوفر خدمة تعديل قياسات الزي المدرسي مجاناً، بما يساعد الأسر على الحصول على المقاس الملائم للطالب دون تحمل كلفة إضافية، مشيراً إلى أن خدمة التفصيل متاحة أيضاً لإجراء تعديلات بسيطة على شكل الزي المعتمد، مثل إضافة جيب، وتستغرق هذه الخدمة ما بين ثلاثة وأربعة أيام.