الطلبة الموهوبون على «رادار» «حمدان بن راشد للعلوم»

نفذت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، ممثلة بمركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار، اختبارات برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين ومقياس حمدان للموهبة، مستهدفةً نحو 50 طالباً وطالبة من المشاركين في برنامج TALENTiFY الذي ينفذه مركز أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC) في أبوظبي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز منظومة اكتشاف ورعاية المواهب في دولة الإمارات.

وشملت الزيارة تنفيذ اختبارات مقياس حمدان للموهبة، الذي يعد إحدى الأدوات العلمية التي طورتها المؤسسة لاكتشاف الطلبة الموهوبين، إلى جانب تطبيق اختبارات برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، بما يوفر مؤشرات علمية تسهم في التعرف إلى إمكانات الطلبة وقدراتهم في مختلف المجالات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المؤسسة لتوسيع نطاق تطبيق أدواتها العلمية المعتمدة في اكتشاف الطلبة الموهوبين، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بتنمية رأس المال البشري، بما يسهم في التعرف المبكر إلى القدرات الواعدة، وتوفير بيئات داعمة لتنميتها وفق أفضل الممارسات العلمية.

كما نظم فريق مركز حمدان بن راشد للموهبة والابتكار لقاءً تعريفياً مع المختصين وأولياء الأمور، استعرض خلاله منهجية مقياس حمدان للموهبة، وأهداف برنامج اكتشاف الطلبة الموهوبين، ودور كل منهما في دعم عمليات الاكتشاف المبكر للمواهب، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في توفير بيئة محفزة تسهم في تنمية قدرات الطلبة الموهوبين ورعاية إمكاناتهم.

وأكد الدكتور خليفة علي السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن اكتشاف الموهبة في مراحل مبكرة يمثل حجر الأساس في بناء مسارات تنموية مستدامة للطلبة.

مشيراً إلى أن المؤسسة تواصل تطوير أدواتها وبرامجها العلمية وتوسيع شراكاتها مع مختلف الجهات الوطنية، بما يعزز منظومة رعاية الموهوبين في الدولة.

وقال: «تحرص المؤسسة على توظيف أدوات علمية موثوقة تسهم في اكتشاف الطلبة الموهوبين وفق منهجيات دقيقة، انطلاقاً من إيمانها بأن الاستثمار في الموهبة يبدأ بالاكتشاف المبكر.».

وقال شهاب عيسى أبو شهاب، المدير العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «يشكّل تمكين الكفاءات الوطنية الشابة أحد المحاور الأساسية في رسالة مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، إذ نحرص على توفير برامج متخصصة تتيح للطلبة استكشاف إمكاناتهم وتطوير مهاراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا المتقدمة.