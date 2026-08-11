إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي لمتابعة الأداء

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق «مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي»، وهو منصة إلكترونية وطنية موحدة وآمنة تمكن مؤسسات التعليم العالي من متابعة أدائها المؤسسي، واتخاذ القرارات المبنية على البيانات، من خلال لوحات معلومات تفاعلية تجمع مؤشرات الأداء وجودة البيانات في مكان واحد.

ويتيح المرصد لمؤسسات التعليم العالي متابعة نتائجها وفق إطار التقييم القائم على المخرجات «OBEF»، والاطلاع على مؤشرات جودة البيانات، وإجراء المقارنات المرجعية.

وتحديد جوانب القوة وفرص التحسين، بما يعزز التخطيط المؤسسي، ويرسخ ثقافة التحسين المستمر لدى هذه المؤسسات، ويدعم تطوير الأداء على أسس موضوعية تستند إلى بيانات حديثة وموثوقة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور أحمد سلطان الشعيبي، وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: «يمثل إطلاق مرصد مؤشرات مؤسسات التعليم العالي نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة الأداء المؤسسي ضمن قطاع التعليم العالي.

حيث يوفر لمؤسسات التعليم العالي رؤية شاملة ومحدثة لأدائها، بما يمكنها من الانتقال من متابعة النتائج إلى إدارة وتطوير الأداء بصورة استباقية، تستند إلى تحليلات البيانات.

ويجسد إطلاق المرصد حرص الوزارة على ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على القياس والتقييم المستمر، والاستفادة من تحليلات البيانات المتقدمة في تحسين الأداء، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي لدعم اتخاذ القرار والارتقاء بجودة المخرجات».

وتم دعم المرصد بأدوات الذكاء الاصطناعي، التي من شأنها مساعدة المستخدمين على التنقل بين لوحات المعلومات، وفهم المؤشرات، والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بالبيانات، بما يوفر تجربة مستخدم أكثر كفاءة، ويسرع الاستفادة من تحليلات البيانات في دعم عمليات التخطيط واتخاذ القرار.

ويتيح المرصد أدوات للمقارنة المرجعية تتيح للمؤسسة الاطلاع على موقعها بين مؤسسات التعليم العالي التي يشملها التقييم، ومقارنة نتائجها بالمتوسط الوطني على مستوى مجالات التقييم ومؤشرات الأداء. وتشمل هذه الأدوات النتيجة والترتيب العامين، والموقع النسبي للمؤسسة، وتوزيع النتائج، بما يوفر سياقاً وطنياً يساعد على تقييم الأداء وتحديد فرص التحسين.

وبالتزامن مع إطلاق المرصد، عقدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورشتين تعريفيتين بمشاركة 370 من القيادات الأكاديمية والإدارية، ومسؤولي الجودة والأداء المؤسسي، وفرق البيانات والتحول الرقمي، في مؤسسات التعليم العالي بالدولة. واستعرضت الورشتان منهجية إطار التقييم القائم على المخرجات، وآليات الاستفادة من المنصة في متابعة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة البيانات واتخاذ القرارات المبنية على البيانات.