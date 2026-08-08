3 نصائح ذهبية لاختيار التخصصات الجامعية

أكد أكاديميون أن نتائج القبول الجامعي تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلبة، لكنها لا تعد قراراً نهائياً يرسم مستقبلهم بالكامل، مشددين على 3 نصائح ذهبية، يجب على الطلبة مراعاتها، وهي: التروي في اختيار التخصص، والاعتماد على المعلومات الدقيقة والإرشاد الأكاديمي المتخصص، بدلاً من الاكتفاء بالانطباعات أو التجارب الشخصية.

وأوضحوا أن الطالب قد يواجه الحيرة عند القبول في أكثر من تخصص، أو يشعر بالإحباط عند عدم حصوله على رغبته الأولى، إلا أن هذه المرحلة تتطلب فهماً لطبيعة البرامج الدراسية، والمهارات التي يكتسبها الطالب، والفرص المهنية المرتبطة بها مستقبلاً.

وأشاروا إلى أن اختيار التخصص لا ينبغي أن يرتبط فقط باسم البرنامج أو مكانته الاجتماعية، وإنما بمدى توافقه مع ميول الطالب وقدراته وأهدافه، مؤكدين أن تغيير المسار الأكاديمي عند اكتشاف عدم ملاءمة التخصص، يعد قراراً مسؤولاً، إذا تم في وقت مبكر، وبالتعاون مع المختصين في الجامعة.

مهارات

وأكد هاني عصفور نائب الرئيس للابتكار والشراكات الاستراتيجية في معهد دبي للتصميم والابتكار، أن نتائج القبول تمثل بداية مرحلة جديدة في حياة الطلبة، لكنها لا تشكل قراراً نهائياً يرسم مستقبلهم بالكامل، داعياً إلى عدم بناء قرار اختيار التخصص على اسمه أو صورته الذهنية، وإنما على فهم طبيعة البرنامج والمهارات التي سيكتسبها الطالب، والفرص التي يمكن أن يفتحها له مستقبلاً.

وأوضح أن سوق العمل يشهد تغيرات متسارعة، ولم يعد السؤال الأهم هو «ما أفضل تخصص؟»، بل «ما المهارات التي سأكتسبها؟»، مشيراً إلى أن امتلاك مهارات التفكير النقدي والإبداع وحل المشكلات والعمل ضمن فرق متعددة التخصصات والتعلم المستمر، يمنح الخريجين قدرة أكبر على التكيف مع المتغيرات المهنية.

وأضاف، أن اكتشاف الطالب بعد بدء الدراسة أن التخصص لا يناسبه، لا ينبغي اعتباره فشلاً، بل فرصة لإعادة تقييم المسار، واختيار المجال الأنسب، داعياً إلى الاستفادة من الإرشاد الأكاديمي، ومناقشة الخيارات المتاحة في وقت مبكر.

من جانبه، أوضح محمد مدني نائب المسجل العام في جامعة العين، أن بعض الطلبة لا يمتلكون تصوراً واضحاً للمسار الأكاديمي أو المهني المناسب لهم، لذلك يجب أن يعتمد اختيار التخصص على فهم طبيعة المجال، وتقييم القدرات والميول الشخصية.

وأوضح أن مراجعة المختصين في الجامعة والتعرف إلى الخطة الدراسية والمواد التي يدرسها الطالب، تساعد في تكوين صورة أوضح، وتمكنه من اتخاذ قرار أكثر دقة قبل التسجيل.

وأضاف أن الاستفادة من خبرات الأهل والأشخاص الأكبر سناً مهمة، إلا أن القرار النهائي يجب أن يستند إلى المعرفة والوعي، من خلال الاستشارة الأكاديمية، مشيراً إلى أن تغيير المسار يبقى خياراً متاحاً عند الحاجة، بشرط دراسة البدائل، والاستعانة بأهل الاختصاص.

كما قال البروفيسور كريستوفر أبراهام مدير قسم التعليم التنفيذي والرئيس التنفيذي لجامعة إس بي جين في دبي، إن اختيار التخصص الجامعي ينبغي أن يكون عملية مدروسة، تستند إلى المعلومات والتحليل، وليس مجرد رد فعل على القبول أو الرفض، أو نتيجة لضغوط الأسرة والتوقعات الاجتماعية.

وأوضح أن الطلبة الذين يحصلون على قبول في أكثر من تخصص، يمكنهم تقييم خياراتهم وفق معايير عدة، أبرزها الاهتمام الشخصي، ونقاط القوة، وأسلوب التعلم المفضل، والفرص المستقبلية، مشدداً على أهمية دراسة الخطط الدراسية، والتعرف إلى المقررات، وفرص التدريب والمسارات الوظيفية قبل اتخاذ القرار.

وأضاف أن عدم القبول في الرغبة الأولى لا يعني نهاية الطريق، إذ يمكن للطالب استكشاف تخصصات قريبة تحقق أهدافاً مهنية مشابهة، كما أن تغيير التخصص عند اكتشاف عدم ملاءمته، يعد قراراً مسؤولاً، إذا تم مبكراً وبطريقة مدروسة.

متطلبات

بدوره، دعا رامي كايد مدير وحدة استقطاب وتواصل الطلبة في جامعة العين، الطلبة إلى عدم التسرع خلال مرحلة القبول الجامعي، ومنح أنفسهم الوقت الكافي للتعرف إلى التخصصات المتاحة، ودراسة طبيعة كل برنامج ومتطلباته الأكاديمية والمهنية، مشيراً إلى أن القرار الصحيح يبدأ من فهم الطالب لقدراته وميوله وأهدافه المستقبلية.

وأكد أهمية حصول الطلبة على المعلومات من مصادرها الموثوقة، وعدم الاعتماد فقط على الانطباعات الشخصية، أو تجارب الآخرين عند اختيار التخصص، موضحاً أن المرشدين الأكاديميين يمثلون حلقة مهمة في هذه المرحلة، إذ يساعدون الطلبة على تكوين صورة واضحة حول طبيعة البرامج الدراسية، والمهارات التي تركز عليها، والمسارات المهنية المرتبطة بها بعد التخرج.

وأشار إلى أن مرحلة القبول قد تشهد حالة من التردد لدى بعض الطلبة، خاصة عند المفاضلة بين أكثر من تخصص، أو عند عدم الحصول على الخيار الأول، إلا أن توفر المعلومات الدقيقة والاستشارة المتخصصة، يساعدان في اتخاذ قرارات أكثر وعياً وارتباطاً بقدرات الطالب وطموحاته.