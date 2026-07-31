«خليفة التربوية»: طرح فئة الذكاء الاصطناعي يعزز جودة التعليم

أكدت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية أن إطلاق فئة «الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم» ضمن دورتها العشرين للعام 2026 / 2027 يمثل إضافة نوعية للمجالات والفئات المطروحة في هذه الدورة، إذ تعتبر هذه الفئة إحدى الركائز الأساسية التي تستند عليها الجائزة في تطوير رسالتها وأهدافها بصورة مستدامة، وبما يواكب ما يشهده قطاع التعليم من تطور تقني وعلمي وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في تطوير بيئة التعلم بما ينعكس أثره الإيجابي على مختلف عناصر العملية التعليمية.

وقال حميد الهوتي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية إن الجائزة باعتبارها إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني» حريصة على قياس الأثر الإيجابي الذي يترتب على الفوز بها من قبل المؤسسات والأفراد على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية، إذ إن هذا الأثر يعتبر أحد المحاور الأساسية في تقييم جميع أعمال المرشحين للمجالات والفئات المطروحة في الجائزة خلال هذه الدورة.

وأوضح: طرحت الجائزة في هذه الدورة 10 مجالات موزعة على 18 فئة من بينها فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم.