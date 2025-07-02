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الإمارات

أحمد بن سعود: الإمارات تؤمن برسالة التعليم ودوره في تنشئة أجيال مستنيرة

  • شهد تخريج طلبة الكلية التطبيقية البريطانية في أم القيوين
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وام

ام القيوين
نائب حاكم أم القيوين خلال تسليم الشهادات إلى الخريجين
وام
نائب حاكم أم القيوين خلال تسليم الشهادات إلى الخريجين

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، حفل تخريج طلبة الكلية التطبيقية البريطانية في أم القيوين «دفعة 2025»، والذي تم تنظيمه في مقر المركز الثقافي بأم القيوين.

وأكد سموه أن دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، تؤمن بنبل رسالة التعليم وبأهمية دوره في بناء الإنسان الإماراتي والارتقاء به وتنشئة أجيال واعية ومستنيرة تسهم في عملية التطور التي تشهدها الدولة في القطاعات كافة.

وأشاد بدور الكلية التطبيقية البريطانية وسعيها الدائم للتميز والحضور الفعال في المناسبات كافة، مشيراً إلى أنها كلية متجددة دائماً سواء على صعيد اعتماد التخصصات الجديدة والمناهج الحديثة التي تزخر بها تخصصاتها.

وأعرب سمو نائب حاكم أم القيوين، عن تهانيه للخريجين وأسرهم بحصادهم المبارك الذي يتوج الجهود التي بذلت على امتداد سنوات من الدراسة الأكاديمية والتحصيل العلمي لتحقيق التميز والتفوق والانطلاق نحو مختلف ميادين العمل والعطاء في كل الساحات.

وكرم سموه، في ختام الحفل، الخريجين وسلمهم شهاداتهم العلمية، مباركاً لهم نجاحهم وانتقالهم إلى مرحلة جديدة من مسيرتهم الطويلة نحو صنع المستقبل، متمنياً لهم التوفيق والسداد والمستقبل الزاخر بالنجاح.