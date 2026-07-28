«مجموعة ألف» و«أمريكية الشارقة» تطلقان برنامج منح يمتد لأربع سنوات

وقّعت «مجموعة ألف» والجامعة الأمريكية في الشارقة اتفاقية لإطلاق برنامج منح دراسية يمتد لأربع سنوات، يهدف إلى دعم عدد من طلبة البكالوريوس بدوام كامل.

وبموجب الاتفاقية، التي يبدأ تنفيذها اعتباراً من الفصل الدراسي لخريف 2026، ستوفر المجموعة تمويلاً لمنح دراسية كاملة تغطي الرسوم الدراسية ورسوم المختبرات، من خلال صندوق مخصص تديره الجامعة.

ويستهدف البرنامج الطلبة المتفوقين أكاديمياً، إلى جانب الطلبة الذين يحتاجون إلى دعم مالي لمواصلة دراستهم. وسيتم توزيع المنح على طلبة من أربع كليات أكاديمية في الجامعة، مع تخصيص 50 % منها للطلبة المواطنين. وقال رائد كاجور النعيمي، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

« إن الاستثمار في التعليم يعد استثماراً في الكفاءات القادرة على الإسهام في مسيرة التنمية». وأكد الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، أن الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص تسهم في توسيع فرص الحصول على التعليم الجامعي، مشيراً إلى أن البرنامج سيمكن الطلبة المستحقين من مواصلة مسيرتهم الأكاديمية في تخصصات متنوعة.