جمعية الصحفيين تدرب طلبة «الاتصال»في الجامعة القاسمية

اختتم عدد من طلبة قسم الاتصال في الجامعة القاسمية بالشارقة برنامج التدريب العملي الذي استضافته جمعية الصحفيين الإماراتية، بعد استكمال متطلبات البرنامج الهادف إلى تعزيز الجانب التطبيقي، وتنمية المهارات المهنية لدى الطلبة في مجالات العمل الصحفي والإعلامي.

وخلال فترة التدريب، شارك الطلبة في عدد من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي نظمتها الجمعية، واطّلعوا على آليات العمل الإعلامي. وأكدت فضيلة المعيني رئيسة مجلس إدارة جمعية الصحفيين، أن الجمعية تحرص على دعم طلبة الإعلام، انطلاقاً من أهمية التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي في إعداد كوادر إعلامية وطنية مؤهلة، قادرة على مواكبة التطورات في قطاع الإعلام.

وقالت: «سررنا بما لمسناه من جدية والتزام واهتمام لدى الطلبة طوال فترة التدريب، وحرصهم على الاستفادة من فرص التعلم واكتساب الخبرة العملية».

وفي ختام البرنامج، كرمت الجمعية الطلبة المشاركين، ومنحتهم شهادات إتمام التدريب العملي.