65 طالباً وطالبة يختتمون البرنامج الصيفي في حتا وسط أجواء تعليمية

اختتم فرع جمعية النهضة النسائية في حتا فعاليات البرنامج الصيفي «الإجازة أحلى ويانا»، الذي استقطب 65 طالباً وطالبة من مختلف المراحل الدراسية، بعد أسبوعين من الأنشطة والبرامج المتنوعة، التي هدفت إلى استثمار الإجازة الصيفية، بما يعود بالنفع على الطلبة، من خلال تنمية مهاراتهم، وصقل مواهبهم، وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية المجتمعية في بيئة آمنة ومحفزة.

وأكدت شيخة سيف، مديرة فرع الجمعية في حتا، أن البرنامج الصيفي جاء امتداداً لرسالة جمعية النهضة النسائية في تقديم مبادرات نوعية، تسهم في تنمية شخصية النشء، وترسيخ ثقافة التعلم المستمر.

مشيرة إلى أن البرنامج تضمن باقة متكاملة من الورش الإبداعية، والأنشطة الفنية والثقافية، والبرامج الرياضية، والمسابقات التفاعلية، إلى جانب الفعاليات التراثية والوطنية، التي عززت ارتباط الطلبة بهويتهم الوطنية وقيمهم الأصيلة.

وأضافت أن البرنامج شهد تفاعلاً مميزاً من الطلبة، وإقبالاً كبيراً من أولياء الأمور الذين لمسوا الأثر الإيجابي للأنشطة في تنمية مهارات أبنائهم، وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي لديهم، مؤكدة أن هذا التفاعل يعكس نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه التربوية والاجتماعية.

وأوضحت أن حفل الختام تضمن تكريم المشاركين والجهات الداعمة والمتطوعين، إلى جانب تنظيم فقرات ترفيهية ومسابقات متنوعة، أدخلت البهجة على نفوس الطلبة، في ختام يعكس حجم الجهود المبذولة لإنجاح البرنامج، ويؤكد حرص الجمعية على تقديم تجربة صيفية ثرية ومتكاملة.

وأشارت إلى أن الجمعية تعمل على تطوير برامجها الصيفية بصورة مستمرة، بما يتواكب مع احتياجات الطلبة وتطلعات أولياء الأمور، من خلال تنويع المحتوى، واستحداث مبادرات نوعية، وتوسيع نطاق الاستفادة لتشمل أعداداً أكبر من أبناء المجتمع خلال الأعوام المقبلة.

وأعرب أولياء الأمور عن شكرهم وتقديرهم لجمعية النهضة النسائية – فرع حتا، مثمنين جهود فريق العمل والمتطوعين في توفير برنامج متوازن جمع بين التعليم والترفيه، وأسهم في تنمية مهارات أبنائهم واستثمار أوقات فراغهم خلال الإجازة الصيفية بصورة إيجابية وهادفة.