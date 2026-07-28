مركز اليابان للتعاون الدولي يربط 22 طالباً إماراتياً بالابتكار والصناعة اليابانية

يواصل مكتب مركز اليابان للتعاون الدولي (JICE) في أبوظبي تنفيذ برنامج التدريب العملي لعام 2026، بمشاركة 22 طالباً وطالبة من جامعات دولة الإمارات في فرص تدريبية لدى شركات ومؤسسات أكاديمية يابانية في مختلف أنحاء اليابان.

ومن خلال الخبرة العملية في بيئات العمل والتبادل الثقافي، يواصل البرنامج دعم تنمية الكفاءات البشرية وتعزيز الشراكة الراسخة بين اليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُنفَّذ برنامج التدريب العملي في إطار مبادرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة (CSPI) بين اليابان ودولة الإمارات وقد أسهم منذ عام 2012 في إعداد كفاءات إماراتية تتمتع برؤية عالمية، وحتى اليوم أكمل أكثر من 145 طالباً إماراتياً برامج تدريب لدى مؤسسات يابانية تعمل في قطاعات متنوعة.

ويشهد هذا العام أيضاً المشاركة الأولى لطلبة الدراسات العليا من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)، بما يعكس التطور المستمر للبرنامج ودوره في دعم المجالات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

يجمع برنامج عام 2026 طلبة من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وجامعة خليفة وكليات التقنية العليا، حيث يكتسبون خبرات عملية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي والهندسة والإنتاج الإعلامي والزراعة والتصنيع.

وتُبرز تجارب ثلاثة من الطلبة المشاركين، إلى جانب وجهات نظر الجهات اليابانية المضيفة، كيف يسهم البرنامج في تحقيق قيمة مضافة ليس للطلبة فحسب، بل أيضاً للشركات والمؤسسات التي تستقبلهم.