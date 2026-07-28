المركز الاجتماعي السوداني بالشارقة يكرّم المبدعين والطلبة المتفوقين

شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، الحفل السنوي للمركز الاجتماعي السوداني في الإمارة لتكريم المبدعين السودانيين والطلبة المتفوقين لعام 2026، والذي أقيم في قاعة الرازي بمجمع الكليات الطبية والعلوم الصحية بجامعة الشارقة.

واطّلع الشيخ الدكتور سالم القاسمي، خلال الحفل، على المعرض المصاحب الذي ضم منتجات زراعية وتراثية سودانية متنوعة، إلى جانب مبادرات صحية شملت الفحص الحيوي للحضور، كما تابع فقرات الحفل التي استعرضت مسيرة المركز وأنشطته المجتمعية.

وأكد المهندس أحمد عمر خوجلي، رئيس المركز، تقدير أبناء الجالية السودانية للرعاية والدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للجالية والمقيمين في الإمارة، مشيداً باهتمام سموه بالجوانب التعليمية والعلمية وتطوير عمل المركز.

تكريم المبدعين

وشهد الحفل تكريم خريجي الدفعة الأولى من مدرسة السودان الخاصة بالشارقة، التي أنشئت بمكرمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى جانب تكريم عدد من المبدعين في مجالات الإنتاج العلمي والإعلامي والتميز الوظيفي وخريجي الدراسات العليا، فضلاً عن تكريم المتفوقين من خريجي المدارس والجامعات.

حضر الحفل عدد من مسؤولي المركز والجالية السودانية وممثلي الأندية والمجالس السودانية في الدولة، وأهالي المكرمين.