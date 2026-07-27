انطلاق «ملتقى الجاهزية الوطنية لخط الدفاع الأول والمستجيبين الأوائل»

انطلقت في أبوظبي فعاليات ملتقى الجاهزية الوطنية لخط الدفاع الأول والمستجيبين الأوائل، تحت شعار «معاً لجاهزية وطن»، بهدف تطوير المهارات، ورفع الكفاءات وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية للاستجابة للطوارئ والأزمات والكوارث.

يستهدف الملتقى العاملين في الجهات الحكومية والخاصة، وفرق الأمن والسلامة والطوارئ، والكوادر الصحية والإسعافية، والدفاع المدني، والشرطة والجهات الأمنية، ومسؤولي الصحة والسلامة المهنية، والعاملين في المنشآت الحيوية والمدارس والجامعات والمجمعات السكنية، إلى جانب المتطوعين والمستجيبين الأوائل، فيما يحصل المستوفون لمتطلبات البرنامج على شهادة من أكاديمية جاهزية والمركز الأوروبي لطب الكوارث، دعماً لبناء منظومة وطنية متكاملة ومستدامة للاستجابة للطوارئ والكوارث.

يهدف الملتقى، الذي يقام ضمن مبادرات برنامج الإمارات الوطني للجاهزية والاستجابة الطبية «جاهزية»، وبالتعاون مع الوطنية للتدريب «تدريب»، إلى تطوير المهارات ورفع الكفاءات وتعزيز جاهزية المؤسسات الحكومية والخاصة والمجتمعية، ضمن برامج متخصصة لبناء قدرات خط الدفاع الأول والمستجيبين الأوائل، وفق منهج تدريبي موحّد.