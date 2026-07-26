أطفال تأخر النطق يواجهون تحديات الالتحاق بالمدارس وفرص الدمج

يواجه عدد من الأطفال الذين يعانون تأخراً في النطق تحديات عند التقديم للالتحاق بالمدارس، في ظل اشتراط بعض المؤسسات التعليمية تقديم تقارير طبية وتقييمات تخصصية تحدد قدرة الطفل على الاندماج داخل الصفوف الدراسية، فيما أكد تربويون واختصاصيون لـ«البيان» أن الحل لا يبدأ عند بوابة المدرسة، بل قبلها بسنوات، من خلال التدخل المبكر والانخراط في الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة، لما لذلك من أثر مباشر في تطوير اللغة والتواصل والسلوك الاجتماعي.

وأوضح أولياء أمور أنهم واجهوا تحديات متكررة عند التقديم لأبنائهم الذين يعانون تأخراً في النطق للالتحاق بالمدارس، موضحين أن بعض المدارس طلبت تقارير طبية وتقييمات متخصصة قبل استكمال إجراءات القبول، فيما أبلغتهم مدارس أخرى بعدم توفر كوادر أو برامج دعم مناسبة للحالة، مشيرين إلى أن أكثر ما كان يثير قلقهم هو شعور الطفل بالرفض أو الاختلاف، مقارنة بأقرانه، خاصة في المراحل الدراسية الأولى.

وأشاروا إلى أن عدداً من الأسر تضطر للبحث لفترات طويلة عن مدرسة تقبل دمج الطفل وتوفر له دعماً تربوياً مناسباً، مؤكدين أن الأطفال الذين التحقوا بالحضانات أو مراكز الطفولة المبكرة قبل المدرسة، أظهروا تحسناً ملحوظاً عند انخراطهم لاحقاً في البيئة المدرسية، إذ أسهم الاحتكاك اليومي بالأطفال والأنشطة التفاعلية في تحسين النطق والتواصل وتعزيز الثقة بالنفس.

خطط دعم

وأكد عدد من الإدارات المدرسية أن المدارس لا ترفض الأطفال الذين يعانون صعوبات في النطق بشكل مطلق، لكنها تحتاج إلى التأكد من قدرتها على توفير البيئة التعليمية المناسبة لهم، بما يضمن عدم تأثر الطفل أكاديمياً أو نفسياً داخل الصف الدراسي.

وأوضحوا أن بعض الحالات تتطلب وجود خطة دعم فردية أو جلسات علاج نطق موازية للدراسة، ولذلك تطلب المدارس تقارير من اختصاصيي النطق أو الأطباء لتحديد مستوى الحالة، مؤكدين أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التعقيد على الأسرة، بل ضمان حصول الطفل على الدعم المناسب منذ اليوم الأول.

ولفتوا إلى أن الوعي بأهمية الدمج ازداد خلال السنوات الأخيرة، إلا أن نجاحه يرتبط بقدرة الطفل على التواصل الأساسي مع المعلم والطلبة، ومدى استجابته للتعليمات، إضافة إلى توفر كوادر متخصصة داخل المدرسة.

وأكد أحمد يحيى، مدير مدرسة خاصة، أن بعض أولياء الأمور يتجاهلون مؤشرات تأخر النطق في السنوات الأولى، ثم يتفاجؤون بالصعوبات عند التقديم للمدرسة، موضحاً أن التدخل المبكر يحدث فارقاً كبيراً في تطور الطفل وقدرته على الاندماج لاحقاً.

وأوضح أن عدداً من المدارس يطلب تقارير تقييم قبل القبول، خصوصاً في المراحل التأسيسية، لتحديد ما إذا كان الطفل يحتاج إلى دعم لغوي أو جلسات علاجية أو مرافق تعليمي، مؤكداً أن هذه الخطوات أصبحت جزءاً من سياسات الدمج الحديثة التي تركز على مصلحة الطفل وليس استبعاده.

وأشار إلى أن بعض الأسر تفضل إبقاء الطفل في المنزل حتى يصل إلى عمر المدرسة، اعتقاداً بأن النطق سيتحسن تلقائياً، بينما تؤكد التجارب التربوية أن الأطفال الذين ينخرطون مبكراً في الحضانات يحققون تطوراً لغوياً واجتماعياً أسرع.

بيئة تفاعلية

ورأى تربويون أن المشكلة لا تبدأ عند المدرسة، بل قبلها، عندما يفقد الطفل فرصته في التفاعل اللغوي المبكر داخل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة.

وأكدت التربوية إيمان مصطفى أن البيئة التفاعلية داخل الحضانات ومراكز الطفولة المبكرة تلعب دوراً محورياً في تنشيط اللغة لدى الطفل، لأنه يتعرض يومياً لمواقف تواصل متنوعة تجبره على التعبير والاستجابة والتفاعل مع الآخرين.

وأوضحت أن الطفل الذي يبقى لفترات طويلة في المنزل مع استخدام مفرط للأجهزة الإلكترونية يكون أقل ميلاً للكلام والتفاعل، بينما تسهم الأنشطة الجماعية والألعاب الحوارية داخل الحضانات في تحفيز المفردات اللغوية وتحسين النطق تدريجياً.

وأضافت أن الكثير من حالات تأخر النطق لا ترتبط بمشكلة عقلية أو تعليمية، وإنما بنقص التفاعل الاجتماعي أو ضعف البيئة اللغوية المحيطة بالطفل، وهو ما يجعل التدخل المبكر عاملاً حاسماً في تجاوز المشكلة قبل دخول المدرسة.

ومن جهتها أكدت الدكتورة رحاب الشافعي، المتخصصة في مراحل الطفولة المبكرة، أن إدخال الطفل مباشرة إلى المدرسة دون المرور بمرحلة التهيئة في مراكز الطفولة المبكرة قد يضاعف من الصعوبات التعليمية والنفسية، خصوصاً إذا كان الطفل يعاني ضعفاً في التواصل أو التعبير.

وأوضحت أن المدارس تعتمد بشكل كبير على التواصل اللفظي داخل الصفوف، سواء في التعليمات أو المشاركة أو التفاعل، ولذلك فإن الطفل الذي يعاني تأخراً واضحاً في النطق قد يواجه صعوبة في تكوين الصداقات أو التعبير عن احتياجاته، ما قد ينعكس على ثقته بنفسه ومستواه الأكاديمي.

وأشارت إلى أن الحضانات لا تمثل مجرد مكان للرعاية، بل بيئة تأسيسية متكاملة تساعد الطفل على اكتساب اللغة والاعتماد على النفس والانضباط الاجتماعي، مؤكدة أن السنوات الخمس الأولى تمثل المرحلة الذهبية لتطوير مهارات النطق والتواصل.

تشخيص مبكر

وبعد الحديث عن أهمية التهيئة المبكرة، يؤكد اختصاصيو التخاطب أن التشخيص والتدخل المبكرين يمثلان العامل الأهم في تجاوز صعوبات النطق قبل دخول المدرسة.

وقالت ديبثي بيبي، اختصاصية تخاطب، إن التشخيص المبكر لصعوبات النطق واللغة لدى الأطفال يعد من أهم الخطوات التي تساعد على تحسين مهارات التواصل لديهم وتجنب التأثيرات السلبية على نموهم الأكاديمي والاجتماعي.

وأوضحت أن هذه الصعوبات غالباً ما تُكتشف من خلال ملاحظة الأهل أو المعلمين مؤشرات مثل تأخر الطفل في نطق الكلمات مقارنة بأقرانه، أو صعوبة تكوين الجمل، أو عدم وضوح مخارج الحروف، أو ضعف التفاعل اللفظي، مؤكدة أن العلاج يمكن أن يبدأ من عمر سنتين، أو قبل ذلك في بعض الحالات.

وأشارت إلى أن أكثر اضطرابات النطق انتشاراً تشمل تأخر اللغة، واضطرابات مخارج الحروف، والتأتأة، واضطرابات التواصل المرتبطة بالتوحد أو فرط الحركة وتشتت الانتباه، إضافة إلى حالات تتأثر بالإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية وقلة التفاعل الاجتماعي.

وفي السياق ذاته، كما قالت تسنيم موتيوالا، أخصائية علاج نطق، إن صعوبات النطق واللغة لدى الأطفال أصبحت أكثر شيوعاً، ويتم ملاحظتها بصورة متكررة في العيادات والمدارس خلال السنوات الأولى من عمر الطفل.

وأوضحت أن التقييم الشامل من قِبل أخصائي النطق واللغة يساعد في تحديد طبيعة الصعوبة وشدتها ووضع خطة علاج مناسبة، مؤكدة أن التدخل المبكر يساعد على تحسين مهارات التواصل خلال أهم مراحل نمو الدماغ واللغة، ويقلل الفجوة بين الطفل وأقرانه.

دور الأسرة

ولا تقتصر آثار تأخر النطق على الجانب التعليمي، بل تمتد إلى الجوانب النفسية والاجتماعية، ما يجعل دور الأسرة مكملاً لدور المدرسة والمختصين.

وأوضحت الاختصاصية الاجتماعية شاهيناز أبوالفتوح أن بعض الأسر تشعر بالقلق أو الإحراج من عرض طفلها على المختصين، ما يؤدي إلى تأخر اكتشاف المشكلة، مؤكدة أن تجاهل الأمر قد يزيد الفجوة اللغوية مع مرور الوقت.

وأضافت أن الأطفال الذين يعانون تأخر النطق قد يواجهون صعوبة في تكوين العلاقات داخل المدرسة إذا لم يحصلوا على الدعم المناسب مبكراً، مشيرة إلى أن الدمج الناجح يتطلب تعاوناً بين الأسرة والمدرسة والمختصين.

كما أكدت التربوية وداد أبوالفتوح، المتخصصة في مرحلة الطفولة المبكرة، أن تأخر النطق لدى الأطفال لا يعني بالضرورة أنهم من أصحاب الهمم، موضحة أن كثيراً من الحالات ترتبط بعوامل بيئية أو سلوكية أو بتأخر لغوي بسيط يمكن تجاوزه بالتدخل المبكر وجلسات التخاطب والانخراط في بيئات تعليمية تفاعلية.

وأوضحت أن التشخيص لا يعتمد على النطق فقط، بل على مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالتواصل والإدراك والسلوك والقدرات التعليمية، مشيرة إلى أن المدارس تعتمد على التقارير المتخصصة لتحديد طبيعة الحالة واحتياجات الطفل التعليمية.