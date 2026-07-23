والي جزيرة أبوموسى يكرّم خريجي الثانوية العامة

كرّم خليفة محمد بوغانم، والي جزيرة أبوموسى، خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 - 2026م من مدرسة أبوموسى المشتركة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وذلك خلال احتفالية أقامها في مجلسه بمدينة الشارقة، احتفاء تخرجهم وتقديراً لما حققوه من نجاح وتفوق.

وهنأ خليفة محمد بوغانم الخريجين بمناسبة تخرجهم، معرباً عن سعادته بما حققوه من نجاح، ومشيداً بما بذلوه من جد واجتهاد خلال مسيرتهم الدراسية.

وأكد أن التخرج من المرحلة الثانوية يمثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة العلم والمعرفة، تتطلب مزيداً من الطموح والمثابرة والعمل الجاد لتحقيق التميز والنجاح في الحياة الجامعية والمهنية.

ودعا الخريجين إلى مواصلة مشوارهم الأكاديمي بثقة وعزيمة، وحسن اختيار تخصصاتهم الجامعية بما يتوافق مع ميولهم وقدراتهم واحتياجات المستقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تفتح أمامهم آفاقاً واسعة للعلم والتخصص والإبداع، وأن الوطن يعوّل على أبنائه الشباب في مواصلة مسيرة التنمية والريادة، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل دولة الإمارات وتعزيز مكتسباتها.