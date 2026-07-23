«حمدان بن راشد للعلوم الطبية» تعرض ابتكارات 100 طالب

جمال المهيري: المؤسسة تتبنى رؤية تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية

افتتح الدكتور جمال المهيري نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، معرض مشاريع «ملتقى مهارات الغد الصيفي 2026»، الذي استعرض حصيلة ثلاثة أسابيع من البرامج التعليمية والتدريبية المكثفة، بمشاركة أكثر من 100 طالب وطالبة، قدموا مشاريع ابتكارية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبحث العلمي وريادة الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة.

وجسد المعرض مخرجات الملتقى الذي ركز على التعلم القائم على التطبيق، من خلال مشاريع عكست قدرة الطلبة على توظيف المعارف والمهارات التي اكتسبوها في ابتكار حلول عملية، وتعزيز جاهزيتهم للتعامل مع تحديات المستقبل.

واطلع الدكتور المهيري خلال جولته في المعرض على مشاريع الطلبة، واستمع إلى شروحات حول الأفكار التي طوروها وآليات تنفيذها، والتي شملت مجالات إنترنت الأشياء، والتصميم والتصنيع الرقمي، والوعي المالي، والمهارات الحياتية، إلى جانب البرمجة والذكاء الاصطناعي والروبوتات.

وأكد أن المعرض يجسد الأثر الحقيقي للتعلم القائم على التطبيق، مشيراً إلى أن المشاريع المقدمة تعكس قدرة الطلبة على الانتقال من استيعاب المفاهيم إلى توظيفها في تطوير أفكار مبتكرة، تستجيب لتحديات واقعية.

وقال: «ما شهدناه اليوم من جودة المشاريع وتنوعها، يؤكد أهمية توفير بيئات تعليمية تمنح الطلبة مساحة للتجربة والاستكشاف والعمل المشترك، بما يساعدهم على تطوير مهاراتهم، وتحويل أفكارهم إلى حلول ذات قيمة علمية ومجتمعية».

وأضاف: إن المؤسسة تتبنى رؤية تعليمية تضع المتعلم في قلب العملية التعليمية، وتسعى إلى تصميم برامج نوعية، تجمع بين المعرفة والتطبيق، بما يسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وتعزيز روح المبادرة لدى الطلبة.

وعكس المعرض مستوى التفاعل الذي حققه المشاركون خلال فترة الملتقى، حيث قدموا مشاريع متنوعة، وظفوا خلالها التقنيات الحديثة لمعالجة أفكار وتحديات واقعية، مستفيدين من المهارات التي اكتسبوها في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وريادة الأعمال، إضافة إلى مهارات التواصل والعرض والعمل الجماعي.