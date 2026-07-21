تدريب مهني لطلبة اضطراب طيف التوحد في قطاع الضيافة

كشفت أكاديمية أبوظبي للضيافة – لي روش عن توقيع مذكرة تفاهم مع معهد الكرامة للتدريب، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم الشامل وتوفير فرص تعليم وتدريب مهني أكثر شمولاً لطلبة اضطراب طيف التوحد في دولة الإمارات.وتمثل المذكرة إطار عمل طويل الأمد، يجمع بين خبرة الأكاديمية في مجال الضيافة، والمعرفة المتخصصة لمعهد الكرامة للتدريب في تقديم الدعم التربوي والتأهيلي التخصصي.

وستسهم الشراكة في توفير فرص للطلبة من ذوي اضطراب طيف التوحد لاكتساب خبرات عملية في قطاع الضيافة، إلى جانب تزويد الكفاءات المستقبلية في القطاع بالمهارات والمعرفة اللازمة لدعم بناء بيئات عمل أكثر شمولاً.