جامعة دبي تتسلم شهادة الجودة المالية العالمية للعام السابع

تسلم الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي، شهادة الجودة المالية العالمية MSI 20000، والتي حصلت عليها الجامعة للعام السابع على التوالي باعتبارها المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة الحاصلة على هذه الشهادة الدولية، وذلك في حفل أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

حيث نظمت مؤسسة «COFICERT» - تحت مظلة المجموعة الدولية للتمويل المستدام (IGSF) - حفل تسليم الشهادات في بورصة «يورونكست» (Euronext)، التي تُعد السوق المالية الأوروبية الرائدة وثالث أكبر سوق مالية في العالم.

وقد جمع الحفل، الذي استضافته بورصة باريس، وفوداً من 20 دولة عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ممثلين عن قرابة 50 شركة ومؤسسة ملتزمة بمبادئ الحوكمة المسؤولة والتمويل المستدام. وقال الدكتور البستكي:

إنه من خلال تأكيد امتثالها لمتطلبات الجودة المالية الشاملة، تعزز جامعة دبي التزامها بالتميز المالي وممارساتها الصارمة في الحوكمة وإدارة المخاطر، كما أن تجديد الشهادة للعام السابع على التوالي لا يعكس فقط الجهود المستمرة للجامعة لتحسين وضعها المالي، بل يبرز أيضاً أداءها المتميز.