انطلاق معرض واجهة التعليم بأبوظبي 22 سبتمبر

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنظم منصة «واجهة التعليم» النسخة الثانية عشرة من معرضها السنوي يومي 22 و23 سبتمبر 2026 في مركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية والدولية.

وأشاد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان بدور منصة «واجهة التعليم» في دعم مسيرة التعليم وتمكين الشباب، مؤكداً أن المنصة تمثل مبادرة وطنية رائدة تسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية، وتعزز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية بما يخدم توجهات دولة الإمارات في بناء أجيال مؤهلة وقادرة على قيادة المستقبل.

وتأتي النسخة الثانية عشرة تحت شعار «التعليم والأسرة»، انسجاماً مع إعلان عام 2026 عاماً للأسرة في دولة الإمارات، وتأكيداً على الدور المحوري للأسرة في دعم الأبناء خلال رحلتهم التعليمية، ومساندتهم في اختيار مساراتهم الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الشراكة بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في بناء أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل.

ويتوقع أن تشهد النسخة الثانية عشرة مشاركة أكثر من 600 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتوفر للطلبة وأولياء الأمور فرصة التعرف إلى البرامج الأكاديمية والتخصصات المستقبلية والمنح الدراسية والمسارات المهنية، إلى جانب الاطلاع على أبرز الاتجاهات العالمية في التعليم واحتياجات سوق العمل.

وتواصل «واجهة التعليم» تعزيز مكانتها كونها إحدى أبرز المنصات التعليمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مستندة إلى سجل يمتد لأكثر من عقد من الزمن في خدمة القطاع التعليمي، حيث استفاد من برامجها ومعارضها ومبادراتها أكثر من 1.6 مليون طالب وطالبة.