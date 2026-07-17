أحمد بن سعود المعلا يشهد تخريج طلبةمدارس التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، احتفاء مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، بتخريج طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، خلال حفل أقيم في مقر المدارس بمنطقة فلج المعلا.

وبدأ الحفل بعزف السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أعقبه عرض فيلم مرئي استعرض رحلة الطلبة في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وما وفرته لهم من بيئة تعليمية متطورة أسهمت في صقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم العلمية والعملية، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء والاعتزاز بالهوية الوطنية.

وأدى الطلبة الخريجون القسم، مجددين عهدهم على الإخلاص في خدمة الوطن، والالتزام بالقيم الوطنية والمهنية، ومواصلة مسيرة التعلم والعطاء، بما يسهم في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا الطلبة الخريجين، مهنئاً إياهم بهذا الإنجاز، وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح في مسيرتهم الأكاديمية والمهنية.