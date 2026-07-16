سلطان بن أحمد يفتتح مركز الابتكار بجامعة الشارقة

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، أمس، مركز الابتكار بالجامعة، الذي يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين جامعة الشارقة ومجموعة إي آند.

وتفضل سموه بالضغط على الجهاز اللوحي ليزيح الستار عن مبنى المركز إيذاناً بافتتاحه الرسمي، مشاهداً سموه عرضاً تفاعلياً لروبوت الذكاء الاصطناعي المتقدم الذي يتوسط مدخل المركز ويقدم خدمات متنوعة مع أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، حيث رحّب الروبوت بسموه وبالحضور، وقدم نبذة تعريفية عن المركز وما يقدمه من خدمات للطلبة والباحثين والزوار.

وتجوّل سمو رئيس جامعة الشارقة في مرافق المركز، مطلعاً على المختبرات المتنوعة وورش التصنيع التي يضمها، مستمعاً سموه إلى شروح تفصيلية حول التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية والروبوتات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتابع سموه خلال الجولة عرضاً عملياً لأحدث تقنيات التصنيع الرقمي بالمركز.

وفي نهاية الجولة تفضل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي بتسلم هدية تذكارية عبارة عن مجسم ثلاثي الأبعاد لمبنى الجامعة الرئيس تم إنتاجه في المركز بمناسبة الافتتاح، كما قدم سموه هدية تذكارية إلى مجموعة إي آند، والتقطت لسموه معهم الصور التذكارية.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، إطلاق «مدار للإعلام» الذراع التجارية والإبداعية لمدينة الشارقة للإعلام «شمس»، والمتخصصة في تطوير وإنتاج المحتوى الإعلامي والإبداعي، وذلك في مقر المدينة.

وتعرف سموه إلى «مدار للإعلام» وتوجهاتها الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز منظومة الصناعات الإعلامية والإبداعية في إمارة الشارقة، ودعم الاستدامة الاقتصادية للقطاع الإعلامي، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب والمشروعات الإعلامية الواعدة، ورؤيتها، وخططها المستقبلية.

وفي إطار آخر شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أمس، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية ومدينة الشارقة للإعلام «شمس».

كما تضم المذكرة دائرة المالية المركزية، ومصرف الشارقة الإسلامي، وذلك في مقر المدينة. وقع مذكرة التفاهم كل من عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، وراشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام «شمس».