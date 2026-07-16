عمار بن حميد: بناء الإنسان أساس نهضة الأوطان واستدامة تقدمها

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في الديوان الأميري بعجمان، أمس، 21 طالباً وطالبة من أوائل الثانوية العامة على مستوى الإمارة للعام الدراسي 2025 - 2026، وأولياء أمورهم، تقديراً لإنجازهم العلمي، واحتفاءً بما جسّدوه من اجتهاد وانضباط وطموح.

وجاء الاستقبال ضمن مبادرة «أوائل عجمان» التي ينظمها مكتب شؤون المواطنين في الإمارة، بهدف تكريم أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتشجيع الطلبة على مواصلة التفوق والتميز في مراحلهم الأكاديمية المقبلة.

وهنأ سموه الطلبة والطالبات وأسرهم بما حققوه من نتائج مشرّفة، مشيداً بجهودهم طوال العام الدراسي، وبالدور الذي أدته الأسر والكوادر التعليمية والإدارية في مساندتهم، وتهيئة البيئة المحفزة التي مكّنتهم من تنمية قدراتهم وبلوغ هذه المكانة المتميزة.

وقال سموه: «يسعدنا أن نلتقي أبناءنا وبناتنا من أوائل الثانوية العامة في عجمان، وأن نبارك لهم ولأسرهم ومعلميهم هذا التفوق الذي نعتز به، فهو ثمرة جهد متواصل، وإرادة واعية، وبيئة أسرية وتعليمية آمنت بقدراتهم، ورافقتهم في رحلة الجد والاجتهاد».

وأكد سموه أن التعليم يحظى برعاية راسخة من القيادة الرشيدة ، إيماناً بأن بناء الإنسان هو الأساس في نهضة الأوطان واستدامة تقدمها، وأن الاستثمار في عقول الطلبة وقدراتهم هو الاستثمار الأجدى في المستقبل.

وقال سموه : «ننظر إلى أبنائنا المتفوقين بوصفهم طاقات وطنية واعدة، وعقولاً قادرة على ابتكار الحلول وصناعة الفرص والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية، وما حققوه من إنجاز يؤكد أن الطموح حين يقترن بالانضباط والعمل الجاد يتحول إلى نتائج مشرّفة».

وأضاف : «الوطن ينتظر من أبنائه المتفوقين أن يكونوا شركاء في البناء والتطوير، وأن يختاروا التخصصات التي تنسجم مع قدراتهم وطموحاتهم، وتضيف في الوقت ذاته قيمة حقيقية إلى القطاعات المستقبلية، وتسهم في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وريادتها».

وأوضح سموه أن العلم تكتمل قيمته حين يتحول إلى عمل مسؤول وإنجاز يخدم الإنسان والمجتمع، داعياً الطلبة إلى المحافظة على شغفهم بالمعرفة، والانفتاح على مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، والاستعداد لمتطلبات عالم سريع التغير.

وكرّم سموه الطلبة والطالبات الأوائل، تقديراً لما حققوه من نتائج متميزة، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم الجامعية، وأن يواصلوا الاجتهاد والعمل بما يمكّنهم من خدمة وطنهم والإسهام في رفعته وتقدمه.