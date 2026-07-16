شراكة لاكتشاف الموهوبين في «مدارس دبي»

وقّعت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية ومؤسسة صندوق المعرفة مذكرة تفاهم لإطلاق إطار مؤسسي للتعاون في مجال اكتشاف وتنمية الموهبة في مشروع «مدارس دبي»، بما يدعم تطبيق أدوات علمية متخصصة لاكتشاف الطلبة الموهوبين، وتأهيل الكوادر التربوية، وتطوير قاعدة بيانات متخصصة، وتعزيز ثقافة الموهبة في البيئة التعليمية.

وقّع المذكرة الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، وعبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمؤسسة صندوق المعرفة.

وتنص المذكرة على تطبيق «مقياس حمدان للموهبة» لاكتشاف الطلبة الموهوبين في مشروع «مدارس دبي»، وإتاحة الفرصة أمام المرشحين للالتحاق ببرامج الرعاية المتخصصة، إلى جانب تدريب المختصين على آليات اكتشاف الموهبة ورعايتها، وتقديم الاستشارات العلمية في مجالات الموهبة والابتكار والتميز.

وقال الدكتور خليفة السويدي إن المذكرة تمثل خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة أكثر تكاملاً لاكتشاف الموهبة ورعايتها، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان يبدأ باكتشاف قدراته في وقت مبكر، وتوفير أدوات علمية وكفاءات متخصصة وبيئة تعليمية قادرة على تنمية إمكاناته وتحويلها إلى إنجازات.

وأضاف أن الشراكة تسهم في توسيع تطبيق مقياس حمدان للموهبة، وتعزيز قدرات المختصين، والاستفادة من نتائج التقييم والبيانات في تطوير البرامج التعليمية الموجهة للطلبة الموهوبين، بما يدعم إعداد كفاءات وطنية قادرة على الابتكار والمنافسة.

من جانبه، أكد عبدالله محمد العور أن المذكرة تعزز البيئة التعليمية الداعمة للطلبة الموهوبين في مشروع «مدارس دبي» من خلال توظيف أدوات علمية متخصصة وشراكات مؤسسية تسهم في تطوير الممارسات التعليمية والارتقاء بجودة مخرجاتها. وتشمل مجالات التعاون تطبيق مقياس حمدان للموهبة، وتأهيل المختصين في اكتشاف الموهبة ورعايتها، وتطوير قاعدة بيانات للطلبة الموهوبين.