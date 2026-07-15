«خليفة التربوية» تطرح فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم

بتوجيهات معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء جائزة خليفة التربوية، أعلنت الأمانة العامة للجائزة، إحدى مؤسسات «مؤسسة إرث زايد الإنساني»، أمس، تدشين الدورة العشرين للعام 2026 - 2027.

وتتضمن هذه الدورة لأول مرة منذ انطلاق مسيرة الجائزة في العام 2007 طرح فئة الابتكار والذكاء الاصطناعي في التعليم، وذلك ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بشأن توظيف التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات بما يعزز جودة حياة الإنسان ورفاهيته.

وأشارت الأمانة العامة للجائزة إلى أن الدورة العشرين تتضمن 10 مجالات موزعة على 18 فئة تغطي مختلف المجالات التعليمية والتطبيقية والمجتمعية على المستويات المحلية والعربية والدولية، وأكدت بدء قبول طلبات المرشحين في الدورة الجديدة وحتى 31 ديسمبر المقبل.

وأكد حميد الهوتي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أهمية هذه الدورة التي تكمل من خلالها الجائزة عقدين من التميز التعليمي والأكاديمي والمجتمعي، باعتبارها مبادرة وطنية رائدة، حيث انطلقت مسيرتها في العام 2007 حاملة رسالة شاملة للتميز في الميدان التعليمي.