وزير التعليم العالي: جائزة الإمارات للتعليم العالي ترسخ ثقافة التميز والابتكار

توجه معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع على رعايته الكريمة لجائزة الإمارات للتعليم العالي، مؤكداً أن هذه الرعاية تعكس المكانة التي يحظى بها التعليم العالي ضمن رؤية القيادة الرشيدة، باعتباره ركيزة أساسية في بناء الإنسان، وتعزيز تنافسية الدولة وصناعة مستقبلها.

وقال معاليه: "يأتي إطلاق جائزة الإمارات للتعليم العالي في مرحلة تشهد فيها منظومة التعليم العالي في الدولة تحولات نوعية عنوانها تعزيز جودة المخرجات، وترسيخ ثقافة الأداء والابتكار، وتعظيم الأثر الوطني للتعليم العالي والبحث العلمي. فهدفنا لا يقتصر على مواكبة أفضل الممارسات العالمية، بل بناء نموذج وطني رائد للتعليم العالي ينطلق من أولويات الدولة، ويستثمر في المعرفة والبحث والابتكار باعتبارها محركات رئيسية للتنمية المستدامة."

وأضاف معالي الدكتور العور: "تجسد الجائزة رؤيتنا لمنظومة تعليم عالٍ متطورة عنوانها الريادة؛ منظومة تستشرف المستقبل بالجاهزية، وتستثمر في الإنسان من خلال تمكين الرواد، وتقيس نجاحها بما تحققه من أثر وطني مستدام. ومن خلال هذه المبادرة الوطنية، نطمح إلى ترسيخ ثقافة التميز المستدام ضمن كافة عناصر المنظومة.

وأشار معالي الدكتور العور إلى أن الجائزة تمثل دعوة مفتوحة إلى جميع مؤسسات التعليم العالي والباحثين والأكاديميين والطلبة والشركاء للمشاركة الفاعلة في صياغة مستقبل القطاع، وقال معاليه: "نتطلع إلى أن تصبح الجائزة منصة وطنية تستقطب أفضل النماذج والتجارب الملهمة، وتشجع على تبادل الخبرات وتبني الأفكار المبتكرة، بما يعزز ثقافة التطوير المستمر، ويرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المرتبط بالأثر."