ريم الزرعوني بطلة تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات

توج سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الفائزين في الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، على مستوى الإمارات، حيث فازت بالمركز الأول ريم عادل الزرعوني من مدرسة الاتحاد الوطنية الخاصة في تحدي القراءة العربي بدورته التاسعة على مستوى دولة الإمارات.

كما فاز الطالب عبد الله الظنحاني من مدرسة حمد بن عبد الله الشرقي بالمركز الأول عن فئة أصحاب الهمم على مستوى الدولة.

كما تُوجت زهرة حمد بلقب المشرف المتميز، كما فازت مدرسة عاتكة بنت زيد الحلقة الأولى - الشارقة "الشرقية" بلقب المدرسة المتميزة على مستوى الإمارات.

وحققت الدورة التاسعة من مبادرة تحدي القراءة العربي، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مشاركة قياسية، وصلت إلى 32 مليوناً و231 ألف طالب وطالبة من 50 دولة يمثّلون 132 ألفاً و112 مدرسة، وبإشراف 161 ألفاً وأربعة مشرفين ومشرفات.