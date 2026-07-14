«التعليم العالي» تطلق «اليوم اكتشفت!» للتخطيط المبكر للمسارات الجامعية

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الحلقة الأولى من سلسلة الفيديوهات التوعوية «اليوم اكتشفت!»، بهدف تعريف الطلبة بالإمكانات الجديدة التي توفرها النسخة المحدثة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، وتعزيز قدرتهم على التخطيط المبكر لمساراتهم الأكاديمية واتخاذ قراراتهم الجامعية بناءً على معرفة واضحة بالخيارات المتاحة.

وتأتي السلسلة بالتزامن مع إطلاق الوزارة النسخة المطورة من المنصة الموحدة للتسجيل والقبول، التي جرى تطويرها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، لتوفير تجربة رقمية متكاملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تغطي مختلف مراحل رحلة الطالب، بدءاً من استكشاف البرامج والتخصصات الأكاديمية، مروراً بإجراءات التسجيل، ووصولاً إلى رفع المستندات ومتابعة طلبات القبول إلكترونياً.

وسلطت الحلقة الأولى الضوء على مفهوم أساسي يتعلق باستخدام المنصة، موضحة أنها لا تقتصر على طلبة الصف الثاني عشر الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، بل تتيح أيضاً لطلبة الصفين العاشر والحادي عشر فرصة استكشاف الجامعات والتخصصات ومتطلبات القبول، بما يساعدهم على بناء تصور مبكر لمساراتهم التعليمية واتخاذ خيارات أكثر وعياً.

وتوفر المنصة الجديدة واجهات رقمية متخصصة للطلبة والمدارس ومؤسسات التعليم العالي، كما تتكامل مع أنظمة وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية ذات الصلة، بما فيها الهوية الرقمية (UAE PASS)، لتعزيز سهولة تبادل البيانات والتحقق من المعلومات، وتقديم تجربة تسجيل أكثر كفاءة وسلاسة.

كما تتيح المنصة لطلبة الصف الثاني عشر وما فوق إنشاء ملف شخصي موحد والتقديم إلى أكثر من مؤسسة تعليم عالٍ من خلال إجراءات رقمية مبسطة، دون الحاجة إلى إعادة إدخال البيانات، إلى جانب رفع المستندات إلكترونياً ومتابعة حالة الطلبات وقرارات القبول عبر المنصة.

وتضم المنصة حالياً 74 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة، من بينها الجامعات الاتحادية الثلاث: جامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وجامعة زايد، فيما يُتوقع أن يستفيد من النسخة المحدثة أكثر من 40 ألف طالب وطالبة خلال المرحلة الأولى من تطبيقها.