جامعة دبي تدعم الطلبة المتفوقين بمنح كاملة وجزئية

أعلنت جامعة دبي فتح باب التسجيل للعام الأكاديمي 2026 - 2027، وتقديم منح دراسية كاملة وجزئية وخصومات للطلبة المتفوقين، والجدد من المواطنين والمقيمين، ضمن برامج البكالوريوس والماجستير، بهدف دعم الطلبة المتميزين وتسهيل التحاقهم بالتخصصات، التي تلبي احتياجات سوق العمل.

وأكد الدكتور عيسى البستكي، رئيس الجامعة، أن المنح تأتي في إطار حرص الجامعة على استقطاب الكفاءات الأكاديمية، وتوفير فرص تعليمية في تخصصات حديثة، تتماشى مع التحولات الرقمية ومتطلبات الاقتصاد المستقبلي، مشيراً إلى أن برامج الجامعة تركز على مجالات الأعمال والهندسة وتقنية المعلومات والقانون.

باقة

وتشمل المنح المقدمة منحاً كاملة للمواطنين في تخصصات هندسة الكهرباء في الاتصالات وهندسة الحاسوب، ومنحاً كاملة لبرنامجي ماجستير علوم البيانات والأمن السيبراني، إضافة إلى ثلاث منح كاملة لجميع سنوات البكالوريوس باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

كما تقدم الجامعة خصماً بنسبة 50 % للطلبة الحاصلين على معدل 95 % فأعلى في الثانوية العامة، و30 % للحاصلين على معدل 90 % فأعلى، إلى جانب خصومات أخرى لحاملي بطاقة «إسعاد» تشمل 20 % على برامج البكالوريوس، و10% على برامج الماجستير.

وأوضحت الجامعة أن صندوق المنح الدراسية للخريجين يوفر دعماً إضافياً للطلبة، فيما تسهم الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات في تعزيز فرص التدريب والتوظيف والبحث العلمي، بما يدعم ارتباط مخرجات الجامعة باحتياجات سوق العمل.